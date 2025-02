Alvo do Palmeiras, Vitor Roque é vice-artilheiro no Real Betis e tem futuro indefinido: “Ainda é cedo” 

Roque está emprestado pelo Barcelona ao Real Betis até junho de 2025, com opção de compra.

Alvo do Palmeiras para o Mundial de Clubes, Vitor Roque é vice-artilheiro do Real Betis, com sete gols, e vive seu melhor momento depois de uma chegada conturbada à Europa. A cinco meses do fim do contrato de empréstimo, contudo, o atacante ainda tem o futuro indefinido no clube espanhol.

Roque está emprestado pelo Barcelona ao Real Betis até junho de 2025 e, em setembro do ano passado, o próprio clube disse que há uma opção de compra ao fim da temporada europeia. A imprensa espanhola menciona valores em torno de 25 milhões de euros por 80% dos direitos do atleta.

Na quarta-feira, o presidente do clube, Ángel Haro, falou sobre o atacante brasileiro durante a coletiva de apresentação do novo reforço Cucho Hernández, colombiano que atua na mesma posição de Vitor Roque: “Ainda é cedo para ver isso (renovação). Tem que ter confiança no Vitor, ver como ele termina o ano. Temos uma possibilidade aberta. Se as duas partes estiverem de acordo para a sua continuidade… Ainda é cedo. É certo que nos faz falta fazer gols em geral, não apenas por um atacante. Agora, tem um companheiro a mais para competir”, disse o presidente.

O “companheiro para competir” ao qual se refere é justamente Cucho. Ele chegou ao Betis como uma antecipação da janela de verão, que acontece no meio do ano na Europa, e fez 25 gols em 40 jogos na última temporada, quando estava no Columbus Crew, dos Estados Unidos.

No caso de Vitor Roque, são sete gols em 29 partidas, apenas um atrás do artilheiro do time. Ele é centroavante, podendo cair pelas pontas, e vive o melhor momento na Europa desde que chegou, inicialmente no Barcelona, disputando apenas 16 jogos nos primeiros seis meses de contrato.

O Palmeiras fez contatos iniciais e vê a contratação como uma possibilidade pensando na janela de transferências de 2 a 10 de junho, para o Mundial de Clubes.

O clube ainda não encontrou um camisa 9 dentro das opções consideradas viáveis e, se não houver consenso sobre um nome para contratar ainda nesta janela, não descarta aguardar o meio do ano para fazer a investida.

