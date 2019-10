MODA – Modelo de Rio Preto desfila na 48ª SPFW

Francine Moreno (DiarioWeb)

O rio-pretense André Martins estreou na passarela da 48ª edição do São Paulo Fashion Week (SPFW). O modelo participou de dois desfiles no maior evento de moda do Brasil, que é realizado até esta sexta-feira, 18, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Na terça-feira, 15, o modelo participou do desfile da Korshi, que fez seu último desfile como parte do Projeto Estufa. Nesta coleção, a marca olhou para seu acervo e, a partir das peças existentes, criou novas propostas. O rio-pretense surgiu com um look vermelho com transparência.

André Martins também desfilou para a Modem, de André Boffano, que é um dos promissores talentos entre as marcas jovens e independentes. O modelo usou uma roupa cinza e também uma bota de salto alto.

Agenciado pela André Pereira Models, o modelo participou do concurso “À Procura Do Sonho”, seletiva de modelos realizada pela agência André Pereira no ano passado.