Jovem morre após cair com motocicleta em Jales

Felipe Gomes Lameiro, de 20 anos, colidiu contra uma placa de publicidade de um posto de combustíveis na Marginal Ayrton Senna da Silva.

Na noite desta quinta-feira (17), um motociclista de 20 anos morreu após um acidente de trânsito na Marginal Ayrton Senna da Silva, em Jales/SP.

De acordo com informações, Felipe Gomes Lameiro conduzia a motocicleta Honda/Titan, pela Avenida João Amadeu quando teria perdido o controle de direção, derrapado, saído da via e colidido com a moto contra uma placa de publicidade de um posto de combustíveis.

Ainda segundo informações, com o impacto o jovem teria sido arremessado a aproximadamente sete metros para frente da moto. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou socorre-lo com vida, sendo encaminhado para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no entanto, não resistindo aos ferimentos faleceu em seguida.

A Polícia Militar esteve pelo local preservando o cenário que foi periciado pela Polícia Científica que deve emitir um laudo apontando as possíveis causas do acidente. O caso será investigado.