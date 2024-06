Alunos do Colégio Unifev participam de experiência imersiva para aprimorar o inglês

Iniciativa dos docentes de Língua Portuguesa e Inglesa complementou o aprendizado em sala de aula dos adolescentes de forma prática e divertida.

A fim de promover uma vivência imersiva à língua inglesa aos estudantes do Ensino Médio do Colégio Unifev, a Profa. Esp. Fernanda Luizi e o Prof. Me. José Francisco Bertolo organizaram uma visita ao restaurante Outback, em São José do Rio Preto, na última sexta-feira (21.jun).

O projeto possibilitou aos 40 alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio experiências cultural e linguística, é o que explica Bertolo, professor de Língua Portuguesa do Colégio. “A atividade ofereceu uma oportunidade única para que praticassem o inglês em um contexto real. Além disso, a interação com funcionários bilíngues (português e inglês) garantiu um ambiente acolhedor e estimulante para o aprendizado da língua”.