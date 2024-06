Colisão entre carretas deixa motoristas feridos em Ouroeste 

Veículos transportavam fardos de arroz e milho a granel. As causas do acidente serão investigadas.

Um acidente entre duas carretas deixou dois motoristas feridos no entroncamento das rodovias Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463) com a Percy Waldir Semeghini (SP-543), na madrugada desta quinta-feira (27.jun), em Ouroeste/SP. A colisão frontal interditou a pista por algumas horas.

De acordo com a Polícia Rodoviária, por volta das 0h30, ainda por motivos a serem esclarecidos, uma carreta Volvo dirigida por M.S.L., de 28 anos, carregada com fardos de arroz e seguia pela SP-463 não conseguiu realizar manobra de conversão no trevo para acessar a SP-543, cruzou a rodovia sendo colidida transversalmente pelo veículo Scania, carregado de milho a granel – veículo era conduzido por E.P., de 53 anos, morador de Fernandópolis/SP.

Ainda segundo o apurado, com a violência do impacto a carreta Scania tombou na lateral da pista, enquanto a outra carreta chegou a perder a cabine. As vítimas foram atendidas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o pronto-socorro do Hospital João Velloso, em Ouroeste. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

A pista da Rodovia Percy Waldir Semeghini precisou ser interditada por algumas horas para a remoção dos veículos e realização dos trabalhos da Polícia Científica. As causas do acidente serão apontadas pela investigação.