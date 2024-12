Alunos da rede municipal de ensino vivenciam Projeto ZooLover na cidade em Ubatuba

Iniciativa de preservação ambiental e respeito aos animais proporcionou experiência enriquecedora aos estudantes.

Alunos do 5º ano D do CEM “Profª Anita Liévana Camargo”, do bairro Bom Clima, vivenciaram, na última sexta-feira (6.dez), uma experiência inesquecível e também muito rica em conhecimento. Em uma iniciativa da escola, que contou com apoio da Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga, os estudantes tiveram a oportunidade de visitar o Projeto Tamar e o Aquário da cidade litorânea de Ubatuba.

A ação foi idealizada pelo professor da rede municipal de ensino Milton Santos que trabalhou o Projeto Zoolover durante quatro meses com seus alunos em sala de aula, com o objetivo de despertar nos estudantes o amor, respeito, a preservação dos animais e a consciência ambiental, através de pesquisa e conhecimento prático.

“Quem conhece ama, quem ama cuida!” Foi com esse pensamento que o professor desenvolveu parcerias com a gestão escolar e apoio das famílias dos alunos para que alguns animais fossem levados até a sala de aula e, assim, com cautela e supervisão, as crianças puderam conhecer de perto cada bicho, como sapos, jabutis, aranhas, escorpiões, serpente, bicho-pau entre outros.

“De maneira segura, os estudantes exploravam as características, os detalhes e as peculiaridades de cada animal para que pudessem enxergar que apesar de demonstrarem algum tipo de perigo, não precisariam ser mortos, já que na natureza tem um papel importante e se mantivermos o devido contato com eles, eles não atacam os seres humanos.” O professor destacou ainda que “além do conhecimento teórico através de pesquisas, as vivências práticas incentivam a reflexão sobre a importância da preservação do meio ambiente e a harmonia entre humanos e animais”.

A diretora da escola, Aparecida Gonzales de Souza Casagrande, que prestou todo o apoio para que a ação pudesse acontecer de maneira enriquecedora e estimulante para os alunos, comentou sobre o projeto. “O projeto Zoolover é uma importante iniciativa que visa não só a educação ambiental, mas também a formação de cidadãos conscientes e respeitosos com a vida animal e a natureza. Estamos muito felizes em proporcionar essa oportunidade aos nossos alunos que junto com o professor Milton obtiveram um aprendizado significativo através de pesquisa.”

O secretário da Educação, Marcelo Batista, também expressou seu apoio à iniciativa. “A educação ambiental também é um dos temas importantes trabalhados em nossas escolas. Projetos como esse são fundamentais para que os alunos compreendam a importância de preservar nosso planeta e respeitar todas as formas de vida. Ações como essa engajam nossos alunos em atitudes sustentáveis.”

