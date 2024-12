Iluminação do trevo de Simonsen aguarda liberação do DER para ser concretizada 

Com investimento de R$ 443 mil, os 26 novos postes estão instalados e a estrutura está pronta.

Os 26 novos postes estão instalados. A estrutura está pronta, desde o trevo do Distrito Simonsen até a avenida marginal da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). O investimento é de aproximadamente R$ 443 mil e foi viabilizado pelo vereador Mehde Meidão (PSD) junto ao deputado federal Luiz Carlos Motta (PL/SP).

Entretanto, um impasse junto ao DER (Departamento de Estradas de Rodagens) ainda não tornou possível a concretização da obra de iluminação da entrada do distrito, uma reivindicação antiga dos moradores e que também teve o envolvimento do saudoso vereador Valentim Elcio Curti, o Curtão, que faleceu subitamente em 2017.

Segundo informações, o DER, a princípio, manifestou parecer com ressalvas ao projeto de iluminação e os trâmites desaceleraram. Entretanto, tão logo os detalhes forem superados a população finalmente terá a tão sonhada iluminação do dispositivo de acesso e da marginal do distrito.

“Esta é uma conquista significativa, um grande sonho daquela comunidade. Serão diversos postes que se estenderão desde as indústrias até o posto de combustíveis. Estive pessoalmente no local e pude constatar o trabalho que trará muitos benefícios, especialmente para os moradores de Simonsen e todos que trabalham naquela área”, afirmou o vereador Meidão, assim que a obra foi iniciada em junho deste ano.

Meses antes, o parlamentar também divulgou detalhes do projeto de iluminação, que contempla a instalação de 26 novos postes equipados com luminárias de LED, com suportes para 1, 2 e 4 luminárias.

