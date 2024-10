Aluno e docente da Farmácia apresentam trabalho em congresso internacional

Resumo sobre o estudo do perfil de resistência microbiana da Salmonella sp será publicado na próxima semana.

Foi aprovado e apresentado, de forma on-line, o resumo “Uma abordagem sobre a resistência antimicrobiana no contexto da saúde única”, de autoria do graduando Bryan Garcia Raia, do 8º período de Farmácia, e da docente, Profa. Ma. Maria Laís Devolio de Almeida, no evento IX Congresso Internacional de Saúde Única e IV Simpósio Internacional Pluriprofissional de Saúde, realizado em Recife no período de 18 a 20 de outubro.

Na área temática em Saúde Única, a publicação com o nome dos autores, da Unifev – Centro Universitário de Votuporanga, e dados referentes ao Digital Object Identifier (DOI), e ao International Standard Book Number (ISBN) será na próxima semana.

O artigo é uma revisão de literatura do Trabalho de Conclusão de Curso de Raia denominado “Pesquisa de Salmonella spp em amostras provenientes de granjas de corte do Noroeste Paulista” e inclui o estudo do perfil de resistência microbiana da Salmonella sp.

Para Bryan, a elaboração do trabalho foi uma oportunidade de aprofundamento no tema da pesquisa, buscando informações atuais e relevantes. “A participação no congresso me colocou em contato com pesquisadores de diversas instituições, permitindo trocas de ideias, feedbacks sobre o trabalho e conhecer as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. E com a publicação do trabalho, terei colaborado para a disseminação do conhecimento científico, fomentando novas pesquisas”.

A relevância da participação em eventos científicos é ressaltada pela docente da Unifev e orientadora do trabalho. “Incentivar a submissão de trabalhos em congressos científicos é uma oportunidade valiosa para os alunos. Isso fortalece sua formação acadêmica, permitindo que eles apresentem suas ideias à comunidade científica, ampliem suas perspectivas e adquiram experiências que serão essenciais para sua carreira profissional. Além disso, produzir ciência é fundamental para gerar conhecimento, promover avanços na sociedade e preparar profissionais mais conscientes e comprometidos com o futuro”, afirma Maria Laís.

Para o coordenador do curso de Farmácia, Prof. Dr. Roberto Malta, a participação coloca a Unifev em destaque no cenário científico global, confirmando a formação de excelência dos egressos de Farmácia. “É motivo de muito orgulho ter um aluno do curso apresentando um trabalho científico em um congresso internacional, o que demonstra o compromisso dos professores e amplia as oportunidades de aprendizado para o aluno”.