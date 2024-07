Aluna contemplada com Bolsa Comunitária compartilha como a Unifev transformou sua vida

Santina Aparecida Xavier, de 22 anos, estudante da graduação em Biomedicina, recebeu bolsa de 100%.

Ao longo de sua história, a Unifev tem como missão transformar vidas por meio da educação. E poder oferecer essa oportunidade para jovens, que por meios próprios não teriam condições de arcar com os custos de um curso superior, é motivo de orgulho para a Instituição. Para isso, em 2021, foi criado o Bolsa Comunitária, uma iniciativa do Programa de Responsabilidade Social, que concede bolsas de estudo integrais para estudantes aprovados em um processo seletivo.

Hoje, quem nos conta sua história é a estudante Santina Aparecida Xavier, de 22 anos, aluna do 5º período de Biomedicina e contemplada com a bolsa de 100%. “Uma prima que conhecia o meu sonho de cursar faculdade soube do processo seletivo e me informou. Fiz a inscrição no site da Unifev, através de um link, e fui sendo aprovada em cada etapa”, contou.

Segundo Santina, desde criança ela trilhou um caminho de dedicação e esforço com o objetivo de conquistar uma bolsa de estudos. A seleção para o Bolsa Comunitária representou a realização desse sonho e coroou seu empenho. “Meus pais não têm condições de arcar com os custos da faculdade. Por isso, sempre tive a certeza de que precisaria estudar com afinco para garantir meu futuro. Jamais imaginei, porém, que conseguiria uma bolsa que cobre integralmente o valor das mensalidades”.

De acordo com ela, a conquista da vaga foi um momento de grande orgulho e felicidade para toda a sua família e amigos. “Me senti extremamente feliz, emocionada e grata pela oportunidade. Era um sonho que eu persistia há muito tempo, e finalmente consegui realizar. Saber que meus familiares e amigos estavam felizes por mim, tornou tudo ainda mais especial”.

Para a estudante, o segredo para a aprovação foi o empenho e a dedicação aos estudos. “Sempre tive um compromisso forte com os estudos, o que me rendeu um bom desempenho em sala de aula. Além disso, sempre tive um bom convívio com meus colegas e professores. Aqui na Unifev, amadureci ainda mais e desenvolvi ainda mais responsabilidade e foco”.

Finalizando, Santina destacou que cursar Biomedicina é um passo fundamental para tornar possível sua futura vida profissional e expressou sua gratidão à Unifev pelo programa Bolsa Comunitária. “Sou filha única e cursar uma graduação é a oportunidade da minha vida, para conseguir oferecer uma vida melhor para meus pais. Recomendo a Unifev para todos que desejam cursar o ensino superior, pois nos é oferecido uma excelente estrutura física e o corpo docente é altamente capacitado”.

Assista a entrevista completa em nosso canal no YouTube.