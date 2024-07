Menino de 3 anos morre após ser atacado por rottweiler em Tanabi

O cachorro pertencia à família e, segundo relatos à Polícia Civil, não tinha histórico de ataques.

Uma criança de três anos morreu na manhã desta segunda-feira (15.jul), após ser atacada por um cão da raça rottweiler, em uma propriedade rural de Tanabi/SP.

Segundo informações do delegado Lincoln Oliveira, da Polícia Civil, o cão era animal de

estimação do pai da criança e nunca tinha atacado qualquer pessoa da família: “Pelo que nos falaram, brincava o menino e um irmão de dez anos. Por um momento, a criança de três anos foi para uma parte do quintal, longe da casa. Quando o pai foi procurá-lo, encontrou-o já caído no chão, com o pescoço gravemente ferido pela mordida do cão”, diz o delegado.

O menino chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, depois foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Tanabi, onde recebeu atendimento médico, mas não

resistiu à gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Tanabi.

*Com informações do Diário da Região/Marco Antonio dos Santos