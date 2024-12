Agronomia da Unifev constrói horta suspensa no Lar São Vicente de Paulo

Projeto é uma iniciativa conjunta do Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) e do curso de Engenharia Agronômica da Instituição.

Na última sexta-feira (13/12), estudantes do curso de Agronomia da Unifev finalizaram a construção de uma horta suspensa em ambiente protegido no lar São Vicente de Paulo. Essa iniciativa faz parte das atividades da graduação em parceria com o Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) da Instituição.

A madeira utilizada na construção da estrutura foi apreendida pela Polícia Militar Ambiental de Votuporanga e destinada para obras de revitalização da instituição de longa permanência para pessoas idosas. Em parceria com os cursos de graduação da Unifev, o lar está recebendo melhorias em sua parte externa. O objetivo é garantir um ambiente adequado para os idosos acolhidos. O projeto da horta suspensa fortalece a colaboração com as entidades assistenciais do município, evidenciando a aplicabilidade prática do conhecimento acadêmico em prol da sociedade. “A ação demonstra o compromisso da Unifev em formar profissionais não apenas qualificados, mas também engajados com o desenvolvimento sustentável e social da comunidade”, afirmou o coordenador do NVMA, Prof. Dr. Juliano Costa da Silva. O coordenador ressaltou que o projeto buscou aumentar a produção de hortaliças no local, promovendo, ainda, a inclusão dos idosos acolhidos nos cuidados com a horta. “Além de ser uma atividade terapêutica, o plantio também ajuda a manter uma alimentação mais saudável”, encerrou Silva.

