Feira do Empreendedor do Sebrae-SP impulsiona negócios de Votuporanga e região

Expositores e visitantes de Votuporanga e dos 56 municípios da região estiveram presentes no evento.

A Feira do Empreendedor do Sebrae-SP, realizada de 11 a 14 de outubro no São Paulo Expo, movimentou o setor de negócios na capital paulista e atraiu expositores e visitantes de várias regiões do estado. O Escritório Regional de Votuporanga marcou presença com empresários e comerciantes, que aproveitaram as oportunidades oferecidas pelo evento para expandir seus conhecimentos e explorar novos mercados.

De acordo com Marcos José Amâncio, gerente regional do Sebrae-SP em Votuporanga, a feira visa fortalecer os pequenos negócios e vem de encontro para que o empresário possa ampliar o alcance e as possibilidades de inovação.

“A proposta da Feira do Empreendedor é criar oportunidade para os empreendedores de toda a região e do estado. A feira traz um objetivo muito forte também com o poder público, com a participação de mais de 40 municípios, representados por consórcios e prefeituras da nossa região”, explicou Marcos.

O gerente exaltou a presença das cidades da região, representadas na feira pelas prefeituras de Jales, Indiaporã, Magda e Santa Clara d’Oeste, bem como os consórcios Congrapar (Consórcio Intermunicipal Rio Grande Paraná), Cotimarg (Consórcio de Turismo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande) e a AMA (Associação dos Municípios da Araraquarense).

“Grandes oportunidades são geradas na feira. É o lugar apropriado para que você identifique alternativas para potencializar a sua atividade empreendedora. A Feira do Empreendedor é a vitrine perfeita para desenvolver todos os negócios”, completou o gerente.

A diversidade de expositores reflete o foco da feira em micro e pequenas empresas. Para Amâncio, o evento é uma vitrine de novas tendências e inovações, essencial para quem busca potencializar suas atividades. “A feira é de fato o melhor lugar para você potencializar a sua atividade empreendedora e é uma vitrine que deve ser potencializada ao máximo”, afirmou.

Negócio familiar na FE 24

Entre as expositoras, Heloísa Martins de Souza, da Whygless Jeans, estava no estande da Prefeitura de Magda. A empresa, que começou no fundo de casa em 2005, agora investe em diversificação de produtos e presença digital.

“Hoje trabalhamos com uma variedade maior, incluindo linho puro, sarja e camisaria. Além disso, temos investido em tráfego pago e atendimento personalizado para lojistas”, comentou Heloísa.

Heloísa disse que desde pequena sempre foi apaixonada por moda e sempre se viu na questão de humanidade, criatividade, de expor isso para as pessoas. “Me identifiquei muito com o marketing e a empresa que não vai para o digital não cresce. Foi quando decidi entrar de cabeça nesse mundo. Temos muitos clientes fiéis e tentamos agregar todo tipo de novas tecnologias na marca, tanto na divulgação quanto na parte de vendas”, completou.

A jovem ainda disse que não tinha ideia do tamanho da Feira do Empreendedor e relatou que surpreendeu o que viu. “É um mar de gente, não imaginava e não tinha essa expectativa, e é essa a realidade que eu estou vivendo hoje, um aglomerado de pessoas. São várias cidades participando. Foi muito desafiador. Não imaginava encontrar tantas pessoas, empresas, objetos de vendas, formas de trabalhar. É bem legal esse networking”, finalizou.

Missão

O Escritório Regional de Votuporanga levou 14 ônibus rumo a Feira do Empreendedor. As missões saíram das 57 cidades que fazem parte da área de atuação do ER com cerca de 300 pessoas. Lídia Mara Dias, que é de Votuporanga, empreende no ramo de beleza e participou da feira como visitante.

“A experiência foi incrível, uma oportunidade muito boa para pequenos, médios e grandes empreendedores. O Sebrae dá essa oportunidade para visitarmos a Feira, que é gigante, cheia de oportunidades, palestras, fornecedores. Foi tudo muito bom. Minha cabeça está a mil com as palestras, ensinamentos, foi muito bom e espero estar aqui no ano que vem”, afirmou.

Lídia, que saiu da missão direto de Votuporanga, disse que a viagem demorou cerca de sete horas, mas que valeu a pena esperar cada segundo para chegar até a São Paulo Expo. “Estou cansada, mas super feliz. A feira é importante para quem é empreendedor e para quem não é”, finalizou.

