Gabriel Jesus admite ter ficado mexido com interesse do Palmeiras: “Quem sabe um dia” 

Verdão chegou a entrar em contato com o Arsenal, mas clube inglês não mostrou interesse em abrir mão do atacante, que fez três gols nesta quarta-feira na vitória pela Copa da Liga Inglesa.

Gabriel Jesus reagiu ao interesse do Palmeiras, após fazer os três gols do Arsenal na vitória por 3 a 2 sobre o Cristal Palace, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa.

O Verdão chegou a fazer contato com o clube inglês para repatriar o jogador, formado em suas categorias de base, mas recebeu uma negativa do Arsenal. Jesus admite que ficou mexido com a notícia.

“As especulações mexem um pouco por ser Palmeiras, mas obviamente todos no clube sabem meu carinho e amor pelo Palmeiras. Hoje sou atleta do Arsenal, tenho que vestir e respeitar a camisa. Quem sabe um dia, já deixei bem claro em todas as vezes que falo é que meu desejo é voltar um dia para o Palmeiras. Meu foco hoje é total aqui (no Arsenal)”, respondeu à Espn.

No fim de setembro, a diretoria alviverde consultou a possibilidade de negociar com o Arsenal. A equipe inglesa foi categórica de que não está disposta a negociar o atacante de 27 anos de idade, encerrando o assunto na Academia de Futebol.

Jesus tem 21 jogos na temporada europeia, mas foi titular apenas em oito oportunidades, incluindo a vitória contra o Cristal Palace. Fez quatro gols na temporada, incluindo os três dessa tarde.

Contratado no meio de 2022 pelo Arsenal, da Inglaterra por 52 milhões de euros (R$ 289 milhões na cotação da época), Jesus tem vencimentos estimados em 10 milhões de libras (cerca de R$ 72 milhões) por temporada, o que significa R$ 6 milhões por mês.

Em busca de uma contratação de renome para o ataque, o Palmeiras está em negociação com o Atlético-MG para tentar fechar com Paulinho.

*Com informações do ge

