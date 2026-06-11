Adolescente lança fogos de artifício contra base da polícia e publica vídeo com frase: ‘Só foi um aviso’ 

Segundo a polícia, adolescente também aparece em publicações segurando supostas armas de fogo; caso foi registrado em Ilha Solteira/SP. Ele foi ouvido e liberado.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta terça-feira (9.jun) após lançar fogos de artifício em direção à base da Polícia Militar de Ilha Solteira/SP e publicar um vídeo nas redes sociais com a frase “só foi um aviso”.

Segundo o boletim de ocorrência, as imagens mostram o jovem acendendo os fogos e disparando os artefatos contra o prédio da corporação. Logo após a ação, ele foge do local.

De acordo com a PM, na rede social, o jovem aparece segurando supostas armas de fogo. O adolescente foi levado até a delegacia. Depois de ser ouvido pelo delegado, o menor foi liberado e entregue à mãe, que acompanhou o trabalho da polícia.

*Com informações do g1