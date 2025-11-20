STJD marca julgamentos de Piquerez, Gómez e auxiliar do Palmeiras por críticas à arbitragem 

Caso aconteceu na partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar Gustavo Gómez, Piquerez e João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, em sessão na próxima segunda-feira, dia 24 de novembro.

Eles correm risco de serem suspensos por até seis partidas – restarão três para o campeonato acabar quando ocorrer o julgamento.

Piquerez foi enquadrado no artigo 243-F do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva): “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. A pena vai de um a seis jogos.

O lateral-esquerdo foi expulso ao afirmar ao árbitro Wilton Pereira Sampaio que “você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente”.

Gómez não foi advertido pelo juiz, mas acabou denunciado por declarações dadas em entrevistas depois do confronto. Na denúncia, a Procuradoria afirma o seguinte: “Gómez afirmou que Sampaio é “um dos mais soberbos do futebol mundial” e sugeriu que o árbitro “tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras”. Além disso, o jogador mencionou que o árbitro teria “fechado o microfone para falar besteira para mim”.

Por isso, o zagueiro paraguaio foi enquadrado no artigo 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código), com pena de uma a seis partidas de suspensão.

Pelo mesmo artigo, a procuradoria denunciou o auxiliar João Martins, do Palmeiras, expulso por ofensas ao árbitro.

*Com informações do ge