Adolescente é morto a tiros após discussão em frente a mercado em Araçatuba 

Polícia Civil abriu inquérito para apurar o assassinato do jovem de 16 anos, alvejado com tiros na cabeça, ombros, braço e abdome. Suspeito fugiu do local com ajuda de outro homem, de acordo com testemunhas.

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros, no início da noite desta quinta-feira (12.dez), em Araçatuba/SP. O crime ocorreu em frente a um minimercado, próximo ao cruzamento das ruas Palmira Sturari Rocha e José Maurício de Souza, no bairro Águas Claras. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, Felipe César Macedo Severino foi alvejado com tiros na cabeça, nos ombros, no braço direito e no abdome, por volta das 18h30.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou que ele morreu no local. Policiais militares e investigadores do Plantão Policial levantaram informações com testemunhas.

Conforme os relatos apurados pelos policiais, a vítima se desentendeu com outro adolescente pouco antes de ser alvejado. Os investigadores vão analisar imagens de câmeras de segurança do minimercado e de outro estabelecimento em frente ao local.

As testemunhas informaram que o autor dos disparos fugiu do local com ajuda de outro homem, deixando para trás um par de chinelos, que foram apreendidos.

