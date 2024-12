Neymar revela desejo com a Seleção: “Quero jogar a quarta Copa do Mundo” 

Em entrevista a programa francês, atacante brasileiro comenta o objetivo com o Brasil e como pretende alcançá-lo.

Neymar vive um período conturbado devido às lesões. Parado desde novembro por um problema na posterior da coxa direita, o camisa 10 do Al-Hilal não atua pela seleção brasileira há mais de um ano, mas não deixa de sonhar com o retorno. O atacante contou a um programa francês o desejo de voltar a atuar em alto nível e ajudar o Brasil em mais uma Copa do Mundo.

“Obviamente a Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui no meu clube”, disse Neymar, em entrevista ao “Bartoli Time”, da RMC.

Neymar foi convocado pela primeira vez para uma Copa do Mundo em 2014, quando o Brasil era comandado por Felipão. Logo na estreia, contra a Croácia, o atacante marcou dois gols. A segunda participação foi em 2018, logo depois de ter saído do Barcelona rumo ao Paris Saint-Germain. A mais recente contribuição dele no torneio foi na edição de 2022, realizada no Catar, em que a Seleção caiu nas quartas de final.

A última lesão mais grave de Neymar foi justamente com o Brasil. Nas eliminatórias da Copa contra o Uruguai, em outubro do ano passado, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e o menisco do joelho esquerdo, o que deixou o camisa 10 afastado dos gramados por mais de um ano.

O retorno foi pelo Al-Hilal, em outubro, na vitória sobre o Al-Taawoun. Mas, no segundo duelo de volta à ativa, Neymar sentiu a coxa depois de pouco mais de 20 minutos. Ele pediu para ser substituído contra o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia, e o clube informou que o atacante só voltaria a jogar em 2025. Ao todo, o craque acumula apenas 20 partidas com o Brasil desde a Copa do Mundo de 2022.

Neymar e a CBF concordaram que o camisa 10 precisava de mais tempo para retomar o ritmo no Al-Hilal e só depois poder voltar a se apresentar pelo Brasil. Assim, o retorno às convocações também ficou para o ano que vem.

A seleção brasileira tem dois compromissos em março de 2025. O Brasil enfrenta a Colômbia, como mandante, no dia 20, e encara a Argentina, fora de casa, no dia 25. Com 18 pontos, a equipe comandada por Dorival Júnior é a quinta colocada nas eliminatórias, a penúltima posição que garante vaga direto para a Copa do Mundo.

*Com informações do ge

