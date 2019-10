UBC Battle movimenta o centro de Votuporanga

Evento acontecerá na Concha Acústica hoje; na programação, workshops de danças urbanas e batalhas de breaking com premiação em dinheiro

A cultura hip-hop tomará conta da Concha Acústica Professor Geraldo Alves Machado, em Votuporanga, neste sábado, dia 5 de outubro. O UBC Battle 2019 acontecerá o dia todo no local, das 9h30 às 19 horas, com oficinas gratuitas de danças urbanas e batalhas de breaking com premiação em dinheiro para os primeiros colocados. A organização é do coletivo de danças e ideias Urban Beats Brasil, com apoio do Governo do Estado de São Paulo (por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa) e da prefeitura de Votuporanga (por meio da Secretaria da Cultura e Turismo).

A intenção do UBC (Urban Beats Crew) Battle é divulgar a cultura hip-hop e abrir espaço para que os artistas apresentem seus trabalhos e troquem informações que fortaleçam o movimento. “Desde 2010 nosso coletivo organiza, em Votuporanga e região, ações de fomento à cultura hip-hop. Já realizamos duas edições do UBC Battle, nos bairros São João e Pozzobon, mas neste ano o projeto vem remodelado e contará com a presença não só de artistas locais, mas de região e até de cidades mais distantes”, contam os organizadores, os bboys Le e Wesley, do Urban Beats Brasil.

Programação

Workshops de danças urbanas (gratuitos):

9h30: Hip-Hop, com Carlin dos Street Boys (Fernandópolis-SP)

10h30: Breaking, com Pedrinho da Footwork Squad (Bento Gonçalves-RS)

11h30: House, com Carlin dos Street Boys (Fernandópolis-SP)

Link de inscrição antecipada: https://forms.gle/NbTxXhMZDqZMGHRaA

(Entrega de certificados via e-mail)

Batalhas de breaking:

14 horas: 1 vs 1

Inscrições gratuitas no local, às 13h45

1° lugar: R$ 1.000,00 / 2° lugar: R$ 700,00 / 3° lugar: R$ 500,00

Entre as batalhas: Pocket show “The power of dance”, com o grupo Maskerz Street Team Dance

Dj: DJ Poçam (Votuporanga-SP)

Apresentador: Le Bboy (Urban Beats Brasil, Votuporanga-SP)

Jurados:

Ricka, da Back Spin Crew (São José do Rio Preto-SP)

Pedrinho, da Footwork Squad (Bento Gonçalves-RS)

Raffa, da Beat Squad (São José do Rio Preto-SP)

PARTICIPANTES :

1- Carlin (Street Boys, Fernandópolis-SP)

2- DJ Poçam (Votuporanga-SP)

3-Pedrinho (Footwork Squad, Bento Gonçalves-RS)

4-Rafa Beat Squad

5-Ricka (Back Spin Crew, São José do Rio Preto-SP)

6-Os bboys organizadores: Lê e Wesley (Urban Beats Brasil, Votuporanga-SP)

SERVIÇO

O que: UBC Battle 2019 (Batalhas de breaking e workshops de danças urbanas)

Quando: 5 de outubro (sábado), das 9h30 às 19 horas

Onde: Concha Acústica Professor Geraldo Alvez Machado, em Votuporanga-SP

Quanto: Gratuito

Produção: Coletivo de Danças e Ideias Urban Beats Brasil (Le bboy e Wesley bboy), com apoio do Governo do Estado de São Paulo ( por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa) e da Prefeitura de Votuporanga (por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, apresentam: U.B.C. Battle”)