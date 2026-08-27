Lula visita São José do Rio Preto no dia 3 de setembro 

O anúncio foi feito pelo vereador rio-pretense João Paulo Rillo (PT), candidato a deputado estadual, nesta quinta-feira (27), via Instagram.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição neste ano, estará em São José do Rio Preto/SP no próximo dia 3 de setembro, uma quinta-feira. O anúncio foi feito pelo vereador rio-pretense João Paulo Rillo (PT), candidato a deputado estadual, nesta quinta-feira (27), via rede social.

“Queremos Rio Preto, nossa região e todo o interior paulista juntos nesse grande encontro. Reserve a data. Em breve, traremos mais informações aqui”, publicou Rillo, no Instagram.

Confirmada a agenda, será a primeira vez que Lula visita Rio Preto como presidente da República. Em 2002, ainda durante a pré-campanha que o levaria à presidência, Lula esteve na cidade.

“Depois de 24 anos, o presidente Lula retorna a São José do Rio Preto. Acabei de receber a confirmação pelo presidente estadual do PT, deputado federal Kiko Siqueira. No dia 3, às 18 horas, o presidente vai estar aqui em São José do Rio Preto para falar com todo o interior, toda a região sobre o Brasil e o futuro do Brasil”, afirmou o vereador na postagem.