Acusado de estupro de vulnerável em Fernandópolis é preso em SP 

O indivíduo que estava foragido desde 2020 foi preso no bairro Santana, na zona norte da capital paulista.

A Polícia Civil de Fernandópolis/SP, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), prendeu na tarde desta quarta-feira (19.jun), em São Paulo/SP, um homem procurado pela Justiça desde 2020, sob acusação do crime de estupro de vulnerável.

De acordo com o apurado, após investigações que indicavam que o foragido estaria escondido no bairro Santana, na zona norte da capital paulista, equipes da DIG se deslocaram para a cidade de São Paulo, onde após diligências, localizaram o indivíduo nas proximidades de sua possível residência e procederam com sua prisão.

O capturado, que não teve sua identidade revelada, era considerado de alta periculosidade e responde por diversos crimes, incluindo estupro de vulnerável contra uma menor de idade.

A ação da Polícia Civil demonstra o compromisso da instituição no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, buscando garantir a Justiça para as vítimas e seus familiares.