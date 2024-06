Turismo Rural: Secretaria da Cultura e Turismo realiza projeto piloto de roteiro turístico na Etec

Iniciativa tem o intuito de promover o desenvolvimento sustentável e a valorização do patrimônio rural local.

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga realizou um “Day Camp” de Turismo Rural com alunos do Curso de Resgate das Tradições Culturais no Meio Rural. A ação foi realizada em parceria com alunos da Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga – Núcleo Rural, sob supervisão da professora Eva Maria Teodoro Ferreira. A atividade faz parte de um projeto piloto da Secretaria que tem como objetivo a criação de um roteiro turístico no município.

Na ocasião, os participantes foram recepcionados com um típico café da manhã do campo. Em seguida, foi realizado um tour guiado, de trator, pela fazenda-escola, onde foram apresentados o cultivo de hortaliças, tomate-cereja orgânico, plantas medicinais e café. Durante o passeio, também foram visitadas criações de animais como vacas leiteiras, galinhas e suinocultura.

A iniciativa tem o intuito de promover o desenvolvimento sustentável e a valorização do patrimônio rural local. “Atividades como estas proporcionam aos participantes uma experiência imersiva ao turismo rural, uma forma de conectar as pessoas à natureza e às tradições do campo,” comenta o chefe do Departamento de Turismo, Alexandre Miotto.