Karina Franzin vence em Parapuã e está pronta para a São Silvestre 

Atleta votuporanguense estará no Pelotão de Elite da “99ª Corrida Internacional de São Silvestre”, que acontecerá no dia 31 de dezembro, com largada na Avenida Paulista, em São Paulo.

Karina Franzin, pensando no Pelotão de Elite da 99ª Corrida Internacional de São Silvestre, que acontecerá no dia 31 de dezembro, com largada às 8h05, na Avenida Paulista, em São Paulo, segue aquecendo os motores e para pegar embalo, venceu no último sábado (21.dez), a 61ª Corrida Pedestre “Ezequiel Cinacchi”, em Parapuã/SP. A prova de 5 km teve largada às 17h, em frente à Câmara Municipal, e percorreu ruas e avenidas da cidade.

A atleta representou Votuporanga por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), acompanhada por Daniel Moretti.

Dada a largada, Karina Franzin não perdoou e fechou em 1º Lugar Geral Feminino, reiterando o excelente desempenho na temporada de 2024. Por sua vez, Daniel Moretti conquistou o 4º lugar na Categoria 45/49 anos.

De volta a Cidade das Brisas Suaves, os atletas se preparam para o embarque para a São Silvestre, com saída agendada para às 22h do próximo domingo (29). Na oportunidade cerca de 20 atletas representarão Votuporanga, dentre eles: Eliete Guilherme, José Medalha, Vivian Medalha, Vanessa Trindade, Robson Trindade, Antônio Matao, Genivaldo Evangelista, Carla Rodrigues, Julia Nunes, Lucas Cubo, Beatriz Rocha, Lucas Rodrigues, Mauricio Padilha, Vitor Toschi, Vanessa Dona e Danilo Silva.

