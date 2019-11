Casal de Ouroeste é encontrado boiando no Rio Grande

Um casal foi encontrado boiando às margens do Rio Grande entre os municípios de Ouroeste e Iturama, na divisa com o Estado de São Paulo com Minas Gerais, nas proximidades da Usina de Água Vermelha. O fato ocorreu no final da tarde da ultima terça-feira, dia 26.

Informações preliminares apontam que um pescador teria achado os corpos e comunicado as autoridades mineiras.

Mauri e Lourdes seriam moradores de Ouroeste. Ele trabalhava como vigia na guarita da Usina de Água Vermelha. As causas do afogamento estão sendo investigadas.