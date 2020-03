Egressa de Arquitetura e Urbanismo da UNIFEV conclui mestrado em universidade pública

A egressa do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFEV Isabella Vallino Teixeira de Bessa, 25 anos, defendeu, recentemente, a sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – campus Marília.

A pesquisa, intitulada As aventuras da velhice na invenção de si e do espaço: a memória como subjetividade no mundo, teve o objetivo de entender como o espaço de morar reabre a possibilidade de construir saberes pela ferramenta do imaginário, da memória e do corpo.

De acordo com Isabella, o estudo teve início no seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), finalizado em 2016. “Para dar continuidade à pesquisa, busquei compreender, por meio da Filosofia, a casa não mais como estrutura, mas, sim, as experiências que ela produz nos indivíduos, utilizando as avós (velhice) como estudo de caso”, explicou.

A egressa dedicou a conquista ao corpo docente da UNIFEV. “O curso de Arquitetura e Urbanismo me possibilitou conhecer professores maravilhosos e que foram de extrema importância para que eu tomasse gosto pela pesquisa, desde à Iniciação Cientifica, realizada na Instituição, até à conclusão da graduação. Mesmo após a formação, quando ingressei no mestrado, recebi apoio e incentivo. Só tenho a agradecer”, afirmou.

Na banca examinadora da defesa, estava a docente do curso de Arquitetura e Urbanismo Profa. Dra. Terezinha de Oliveira Gonzaga. Terezinha demonstrou estar orgulhosa. “Fiquei sensibilizada com o desdobramento da pesquisa, que direcionou o olhar para o envelhecimento das mulheres, utilizando ferramentas de poesia, desenho e fotografia. Sem dúvidas, é uma produção densa e que abre espaço para o doutorado. Parabéns, Isabella”, finalizou.