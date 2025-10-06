Ação Solidária: Rotary e Fundo Social sortearão moto 0 km em benefício das entidades 

Cupons já estão disponíveis nas entidades participantes pelo valor de R$ 5.

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga segue fortalecendo o trabalho das entidades socioassistenciais do município. Em parceria com o Rotary Club de Votuporanga, presidido por André Nascimento, a iniciativa “Ação Solidária” foi lançada com o objetivo de arrecadar recursos para as instituições e ampliar o impacto social de seus projetos.

O funcionamento é simples e acessível: ao contribuir com R$ 5, o participante recebe um cupom e concorre a uma moto 0 km, que será sorteada no dia 6 de dezembro. Toda a arrecadação permanece integralmente com a entidade escolhida, que poderá utilizar os recursos conforme suas necessidades.

Mais de 35 entidades socioassistenciais assistidas pelo Fundo Social participam da ação, que reforça a mobilização da comunidade em torno de uma grande corrente de solidariedade. Os cupons já podem ser adquiridos diretamente nas entidades participantes.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, reforçou o compromisso com as instituições: “Todas as nossas ações são pensadas para fortalecer as entidades, que são verdadeiras parceiras na construção de uma cidade mais justa e solidária. Essa união com o Rotary é mais um exemplo de como a sociedade civil e o poder público podem caminhar juntos em prol do bem comum”.