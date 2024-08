Acadêmicos de Medicina da Unifev participam da 1ª Cerimônia do Jaleco realizada pela Instituição

Solenidade marca o início da trajetória dos estudantes da 13ª turma da graduação; evento foi realizado no último sábado (24).

Os alunos que ingressaram no curso de Medicina da Unifev em 2024 participaram da 1ª Cerimônia do Jaleco, organizada pela Instituição, no último sábado (24), realizada na quadra do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. O evento contou com a presença de membros da comunidade acadêmica, familiares e amigos dos estudantes.