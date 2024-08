Cia Tércio Miranda celebra vitória do touro Cobiçado em Barretos

Animal foi treinado para ser campeão com bons tratos e bem-estar.

Pelo segundo ano consecutivo, a Cia de Rodeio Tércio Miranda conquistou as fivelas de melhor boiada e melhor touro no Barretos International Rodeo. Os empresários Tércio e Rosana Miranda, proprietários do Grupo Tércio Miranda, receberam as premiações no domingo, 25 de agosto.

Eleito o melhor da competição, o touro Cobiçado impressionou o público com duas saídas poderosas, encerrando a disputa com uma média de 47,13 pontos, de um total possível de 50.

Trabalhado por dois anos e poupado em alguns rodeios, o animal foi treinado para ser campeão. Ele é um exemplo de bons tratos e bem-estar, marcas registradas da Cia Tércio Miranda.

Segundo críticos brasileiros e norte-americanos, Cobiçado já é reconhecido como um dos melhores touros do mundo, com sua apresentação em Barretos sendo considerada uma das mais marcantes da história.

Além de levar para casa as fivelas no Barretos International Rodeo, a Cia Tércio Miranda foi coroada com a melhor boiada durante a final da Liga Nacional de Rodeio.

Durante a final da Liga Nacional, o touro Ditador se destacou entre os oponentes, ajudando o cowboy Everton Natan a conquistar uma excelente nota e uma passagem para os Estados Unidos.

“Para mim, o mais importante de todas essas vitórias é a certeza de que todos os nossos animais competiram em plena forma física, respeitando seus limites. Inclusive, uma de nossas maiores estrelas, o Rei do Norte, campeão em Barretos no ano passado, foi poupado desta competição por não estar nas melhores condições. Considero essa decisão nossa maior vitória”, afirma Rosana Miranda.

Acesso Negado no Desafio do Bem

Após o término do Barretos International Rodeo, Rosana e Tércio Miranda ainda presenciaram o touro Acesso Negado participar do Desafio do Bem, tradicional disputa que há anos arrecada dinheiro para ajudar pacientes que estão em tratamento contra o câncer no Hospital de Amor.

Esta é a terceira vez consecutiva que a Cia Tércio Miranda participa da ação solidária durante a maior festa da América Latina, reafirmando seu compromisso com a filantropia.

“Doamos mais uma vez nosso melhor animal do plantel em prol de uma casa nobre. O Briga de Galo participou por duas vezes do Desafio do Bem. Agora foi a vez do Acesso Negado ajudar o próximo. Estamos muito felizes com tudo que vivemos nesses dias em Barretos. Os resultados são fruto de um trabalho sério feito por uma equipe inteira”, explica Tércio Miranda.

