Abrigo municipal atinge capacidade máxima e incentiva adoção responsável de animais

Recanto dos Focinhos abriga cães e gatos resgatados de abandono e maus-tratos; adoção abre espaço para novos acolhimentos e fortalece rede de proteção animal no município.

@caroline_leidiane

A Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal de Votuporanga está incentivando a população a adotar cães e gatos acolhidos no Abrigo Municipal Recanto dos Focinhos. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de adoção responsável e garantir novos lares para os animais resgatados em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, o abrigo atingiu o limite de ocupação permitido por lei. O espaço recebe animais encontrados em condições de abandono, vítimas de maus-tratos ou expostos a situações de risco. No local, eles recebem alimentação, acompanhamento veterinário e os cuidados necessários para recuperação, permanecendo sob proteção até que possam ser adotados.

A adoção responsável é considerada uma das principais formas de fortalecer o trabalho desenvolvido pelo município na proteção animal. Cada adoção permite que novos animais em situação de vulnerabilidade sejam acolhidos, contribuindo para a continuidade das ações de resgate e cuidado.

Paralelamente ao incentivo à adoção, a Secretaria de Bem-Estar Animal mantém ações permanentes de castração e atendimento veterinário voltadas principalmente a animais em situação de risco nas ruas, com o objetivo de contribuir para o controle populacional e reduzir casos de abandono.

O secretário da Pasta, Leonardo Brigagão (Chandelly), destaca que a participação da comunidade é fundamental para fortalecer a rede de proteção animal na cidade.

“A adoção é um gesto de amor que transforma duas vidas: a do animal que ganha um lar e a da família que decide acolhê-lo. Quando um animal é adotado, abrimos espaço para ajudar outros que ainda estão nas ruas e precisam de cuidado. Por isso, convidamos a população a conhecer o abrigo e considerar essa possibilidade com responsabilidade e carinho.”

A Secretaria também orienta que a decisão de adotar deve ser tomada de forma consciente, considerando o compromisso de oferecer alimentação adequada, cuidados veterinários, atenção e um ambiente seguro ao animal durante toda a sua vida.

Abandono de animais é crime e pode ser denunciado

O abandono de animais é considerado crime no Brasil, conforme a Lei Federal nº 9.605/98, que trata dos crimes ambientais e enquadra a prática como maus-tratos. Em Votuporanga, as ações de fiscalização e proteção animal contam com a atuação da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal e do Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), órgãos ligados à Prefeitura.

A população pode colaborar denunciando situações de abandono ou maus-tratos de forma sigilosa por meio do aplicativo Conecta Votuporanga, disponível gratuitamente nas lojas App Store e Play Store. As denúncias também podem ser enviadas para o WhatsApp (17) 99655-7592.

Além do registro de denúncias, o aplicativo reúne outros serviços voltados à causa animal. No ícone “Bem-Estar Animal”, o cidadão pode solicitar, por exemplo, o recolhimento de animais mortos em vias públicas, contribuindo para a saúde pública e a limpeza urbana.

Entre as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal, o município também oferece o agendamento de castrações gratuitas, serviço disponível para toda a população sem necessidade de avaliação socioeconômica. Os pets devem ter no mínimo cinco meses de idade e, no caso das fêmeas, não podem estar no cio, gestantes ou amamentando no dia da cirurgia.

No aplicativo, a opção “Adote um Pet” permite que os interessados conheçam os cães e gatos disponíveis no Recanto dos Focinhos e iniciem o processo para levar o animal para casa.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3405-1013 ou (17) 99742-3545. A Secretaria de Bem-Estar Animal está localizada na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, nº 3.574, no 1º Distrito Industrial.