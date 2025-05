Câmara abre pregão de quase R$90 mil para trocar três mastros com bandeiras 

Os mastros, com 15 metros de altura, cada, em aço galvanizado, e as bandeiras ficarão do lado externo do Palácio Oito de Agosto, sede do Poder Legislativo votuporanguense.

Jociano Garofolo – @jocianogarofolo

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP publicou em Diário Oficial Eletrônico no início da semana os detalhes do Pregão Eletrônico Nº 03/2025 (Processo Administrativo Nº 93/2025), para a contratação de empresa especializada, no valor estimado de R$ 89.510,85, para realizar serviços de instalação de mastros, bem como das bandeiras destinadas ao uso externo do Palácio Oito de Agosto, sede do Poder Legislativo. Os mastros devem ter 15 metros de altura e confecção em aço galvanizado.

De acordo com as condições gerais para a contratação presentes no edital, a Câmara estima gastar R$19.866,55 em cada mastro, totalizando R$59.599,65. Cada mastro de bandeira deve ter a altura de 15 metros e ser confeccionado em aço galvanizado, “com diâmetro mínimo da base em seis polegadas, diâmetro mínimo do topo em três polegadas, com base garra para fundação contendo ganchos/fuso com rosca, arruelas, porcas, placa base e todos demais elementos necessários para perfeita fixação ao bloco de concreto”.

Também é detalhado que a empresa vencedora deverá entregar, juntamente com os mastros, quatro conjuntos de bandeiras do Brasil, de São Paulo e de Votuporanga, em poliéster, com 3m (comprimento) x 2,11m (altura). Na publicação do Pregão, a Câmara estima que cada conjunto é avaliado no mercado em R$1.865,10, o que representa um gasto mínimo, apenas com as bandeiras, em R$7.460,40.

O Pregão, segundo a Câmara, “busca contratar empresa especializada, sob o regime de empreitada global, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de fornecimento e instalação de mastros fabricados em aço galvanizado, bem como de bandeiras destinadas ao uso externo, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Votuporanga”. As propostas podem ser enviadas até o dia 20/5, às 9h, com o regulamento completo acessível no site da Câmara de Votuporanga (camaravotuporanga.sp.gov.br).

O Pregão ocorrerá por Sistema Eletrônico no Portal de Compras da Câmara Municipal Votuporanga, através do endereço: https://web.votuporanga.sp.gov.br:8056/comprasedital. O Edital na íntegra poderá ser retirado no PNCP e nos sites: web.votuporanga.sp.gov.br:8056/comprasedital/ ; camaravotuporanga.sp.gov.br/2022/03/29/licitacoes/