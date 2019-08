A harmonização da beleza

A palavra harmonizar nos transmite várias sensações, como bem-estar, equilíbrio, autoestima, segurança, beleza e leveza.

Muita coisa mudou na odontologia, e como sabemos, mudou para melhor. Deixamos apenas de curar dores físicas e passamos a melhorar a qualidade de vida do nosso paciente como um todo, promovendo benefícios estéticos e funcionais devolvendo a autoestima. Ou seja, a Harmonização Orofacial é o equilíbrio entre a parte funcional e estética do conjunto da face.

A odontologia estética, e a harmonização orofacial é uma área ainda recente, que tem ganhado espaço após percebermos a necessidade e a insatisfação depois das mudanças do sorriso. As vezes finalizamos uma reabilitação oral, mas aquele sorriso alegre não combina com aquela face caída e os lábios murchos, que mesmo após serem sustentados por dentes, ainda continuam apagados. Nesses casos podemos finalizar com um toque especial.

O cirurgião dentista tem o senso crítico muito aguçado, não é de hoje que estudamos as proporções faciais, musculatura, vascularização, suporte ósseo dental e facial, ou seja, temos toda base para um tratamento eficiente, seguro e completo. Por isso atuamos com competência com o botox, os preenchedores, volumizadores e hidrataderes faciais. Entre os procedimentos realizados na harmonização fazemos também a lipo enzima de papada, microagulhamento e a bichectomia.

Hoje falaremos sobre bichectomia

A Bichectomia é um auxílio para o processo de rejuvenescimento e um grande aliado na construção da harmonização orofacial

A bichectomia, quando bem indicada, é um auxílio para o processo de rejuvenescimento

Tem sido feito vários estudos a respeito da cirurgia de bichectomia, um deles foi publicado um artigo da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica que avaliou os compartimentos de gordura da face no processo de envelhecimento. Foi comprovado que a bola de Bichat não fornece sustentação à face, somente volume, diferentemente de outros compartimentos de gordura que estão relacionados com sustentação como os malares, que são os pilares para manter a juventude e harmonia da face. O estudo concluiu que quando o paciente tem indicação para fazer a bichectomia e não faz, com o envelhecimento a gordura pesa e cai dando o aspecto do tão temido “bulgoguinho”. Dessa forma, foi comprovado que a bichectomia, quando bem indicada, é um auxílio para o processo de rejuvenescimento e um grande aliado na construção da harmonização orofacial.

Na verdade nós trabalhamos para elevar a autoestima, entendendo que não basta ter um sorriso funcional quando podemos proporcionar um sorriso harmônico e consequentemente o bem estar e a qualidade de vida. A harmonização orofacial não é para transformar a face das pessoas, mas sim para devolver a autoestima e transformar vidas!

@polianascurciatto