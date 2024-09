A corrida contra o câncer

No próximo mês, será realizada a 2ª Corrida e Caminhada em Prevenção ao Câncer com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do exercício físico em medida na contramão da doença

@leidiane_vicente

O Outubro Rosa, mês de conscientização ao controle do câncer de mama, está chegando e juntamente com ele todas as questões envolvendo a prevenção à diversos tipos de câncer.

Segundo pesquisa da OMS (Organização Mundial de Saúde), estima-se que em 2022 houveram 20 milhões de novos casos de câncer e 9,7 milhões de mortes. Cerca de um em cada cinco indivíduos desenvolverá a doença durante a vida, sendo que um em cada nove homens e um em cada 12 mulheres morrerão de câncer.

Um instrumento eficaz contra a doença é a prevenção. Por isso, manter hábitos saudáveis, como boa alimentação, não fumar e praticar exercícios físicos por, pelo menos 30 minutos ao dia, podem ser grandes aliados.

Andar de bicicleta, dançar e nadar são atividades que promovem o equilíbrio dos níveis de hormônios, reduzem o tempo de trânsito gastrointestinal, fortalecem as defesas do corpo e ajudam a manter o peso corporal adequado.

Para incentivar as pessoas nessa batalha, o Instituto de Cancerologia de Votuporanga realizará, na cidade, em 27 de outubro, a 2ª Corrida e Caminhada em Prevenção ao Câncer.

“O objetivo do evento é conscientizar a população e, também, pessoas com comorbidades sobre a importância da atividade física até mesmo como uma medida secundária à prevenção ao câncer”, explica Débora Cristina Zúniga, gerente administrativa do Instituto.

Idealizado pelo doutor Hamilton Zúniga, oncologista clínico e diretor da instituição, o torneio, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Votuporanga, disponibilizou 500 inscrições, sendo 100 de caminhada e 400 para a corrida, mas o sucesso foi tanto que as vagas esgotaram em pouco tempo.

A estrutura do evento será montada no estacionamento do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”. O local foi escolhido porque é próximo ao Instituto de Cancerologia e pela facilidade do acesso ao Parque da Cultura, onde os inscritos irão percorrer. Quem caminha terá percurso de 2 km e quem corre serão 6 km, com trajetos diferentes.

No espaço, os competidores terão uma breve palestra informativa sobre prevenção ao câncer com o doutor Hamilton, além de poder contar com uma equipe de enfermagem, diversos stands e um lugar especial para fazer o clique na melhor pose.

Todas as camisetas para os inscritos foram confeccionadas em cor de rosa com o emblema do “Mulheres de Flores e Aço”, que foi uma exposição fotográfica realizada pelo Instituto de Cancerologia e alguns pacientes em tratamento de câncer de mama.

“Ocorreu por dois anos, sempre no mês de outubro, e tinha como objetivos conscientizar a população em geral, trabalhar a autoestima e consciência corporal das nossas pacientes oncológicas, assim como a desmistificação social acerca do assunto”, afirma a gerente da instituição.

Os planos para a possível 3ª Corrida e Caminhada em Prevenção ao Câncer já são considerados: “ano que vem pretendemos fazer em outro mês e pautar o assunto da prevenção a outro tipo de câncer”, revela Débora.