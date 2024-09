CAV enfrenta a Portuguesa por vaga na final da Copa Paulista 

O Votuporanguense precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para forçar a decisão nos pênaltis, ou mais para avançar direto. Duelo de volta da semifinal da Copa Paulista ocorre neste sábado (28), às 18h, na Arena Plínio Marin.

Chegou a hora da decisão para Clube Atlético Votuporanguense e Portuguesa na Copa Paulista Sicredi 2024. Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal, no Estádio do Canindé, no último sábado (21), o Pantera Alvinegro sabe exatamente a receita para manter vivo o sonho do bicampeonato: vencer.

Para este sábado (28), às 18h, na Arena Plínio Marin, enquanto a Rubro-Verde precisa de apenas um empate para garantir a classificação, o Votuporanguense precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para forçar a decisão nos pênaltis, ou mais para avançar direto.

Na planilha do técnico Rogério Corrêa, segundo o apurado pelo Diário de Votuporanga, sem grandes alterações, uma vez que o elenco não tem atletas suspensos e a única dúvida que pairava era a volta do atacante Danilo Mariotto, autor de um dos gols na classificação contra o Capivariano, que sentiu um desconforto e não embarcou para o compromisso na capital paulista, contudo, ele está relacionado para enfrentar a Portuguesa. No Departamento Médico, Israel se recupera de uma pubalgia.

Além da vaga na final da Copa Paulista, o Votuporanguense busca colocar fim em um tabu: a Lusa nunca perdeu em Votuporanga. Ao longo da trajetória foram quatro compromissos em solo votuporanguense: duas vitórias e dois empates – sendo três jogos pelo Paulistão A2 e um pela Copa Paulista.

Arbitragem

Para esse jogo de volta da semifinal à Federação Paulista de Futebol (FPF) entregou o apito para João Vitor Gobi, de 28 anos. Não há registro de atuações do jovem árbitro em jogos do CAV, contudo, ele já apitou seis jogos da Portuguesa, com três vitórias lusitanas, um empate e duas derrotas. Neste ano, ele apitou dois jogos da Portuguesa no Paulistão: o empate diante do Água Santa e a vitória sobre o Mirassol.

Além disso, João Vitor Gobbi já apitou outros jogos do Campeonato Paulista, como a vitória do Santos sobre o Botafogo, no dia 20 de janeiro, por 1 a 0, a derrota da Inter de Limeira para o Palmeiras, no dia 24, por 3 a 2, e a derrota do Corinthians para o São Bernardo, por 1 a 0.

Ele terá a assistência de Rafael Tadeu Alves de Souza, de 38 anos, e Alex Alexandrino, de 49 anos. Já Rodrigo Gomes Paes Domingues (40) será o quarto árbitro e Risser Jarussi Corrêa (45) o quinto árbitro. Por fim, o VAR ficará a cargo de José Claudio Rocha Filho (46).

Ingressos

A torcida alvinegra promete lotar a Arena Plínio Marin, podendo superar os 3.064 pagantes que estiveram no Estádio do Canindé no jogo de ida, isso porque, segundo apurado, mais de 2,7 mil ingressos já haviam sido vendidos até o início da tarde desta sexta-feira.

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3