Cachorro ‘furta’ brinquedo de pelúcia em loja e vídeo viraliza na web (assista)

Flagrante da ação ‘criminosa’ foi feito pelo empresário Hiago Gonçalves, de 26 anos, em Votuporanga (SP).

Um vídeo de um cachorro ‘furtando’ um brinquedo de pelúcia de uma loja de Votuporanga (PS) e voltando para devolvê-lo viralizou nas redes sociais. Em menos de três horas, recebeu mais de 16 mil visualizações.

O flagrante da “ação criminosa” foi feito pelo empresário Hiago Gonçalves, de 26 anos. Na imagem é possível ver o cão saindo do comércio com o brinquedo na boca e caminhando pela calçada. Em seguida, é possível vê-lo entrando novamente no local (veja vídeo abaixo).

Hiago afirma que passava na frente da loja, localizada na Rua Amazonas, quando viu a cena curiosa. Imediatamente ele pegou o celular e resolveu fazer um vídeo. O registro foi feito na tarde de sexta-feira (1º).

“Eu escutei o pessoal comentar. Quando eu olhei, vi que o cachorro tinha pegado o brinquedo de pelúcia de dentro da loja”, relembra Hiago.

Depois de ‘furtar’ a mercadoria, que estava em uma prateleira baixa, o cachorro saiu andando normalmente com o brinquedo, conta o morador.

“O cão estava sozinho. Não tinha nenhum dono perto dele. Ninguém falou nada também. Parece que ele foi ‘treinado’ para fazer isso”, brinca o empresário.

Hiago alega que cachorro chegou a andar uma boa distância com o brinquedo na boca e quase atravessou a rua. No entanto, minutos depois, ele retornou para a loja.

“Ele se arrependeu do ‘nada’, retornou para a loja e devolveu o brinquedo de pelúcia no mesmo lugar. Eu achei a cena engraçada. Por isso resolvi firmar. Nunca tinha visto uma cena igual a essa”, diz o morador de General Salgado (SP).

O empresário da área de Internet afirma que não imaginava que o vídeo publicado, nesta terça-feira (5), em uma rede social repercutiria tanto.