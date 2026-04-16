Elenco do Santos se reapresenta, e Cuca tem papo com os jogadores 

Grupo mira reação no domingo, contra o Fluminense, pelo Brasileirão; Mayke fica perto de retorno.

Um papo entre Cuca e o elenco marcou a reapresentação do Santos na tarde desta quarta-feira no CT Rei Pelé, um dia depois do frustrante empate por 1 a 1 com os reservas do Deportivo Recoleta, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana.

Embora tratada como rotineira, a conversa misturou cobranças com ajustes a serem feitos na equipe, que saiu vaiada da Vila Belmiro. Comissão técnica e elenco buscam uma resposta rápida e miram o compromisso contra o Fluminense, no domingo, para amenizar o clima de instabilidade no clube.

Em campo, Mayke foi a grande novidade. Há dois meses sem jogar, o ala treinou normalmente com os reservas, que participaram de uma atividade técnica e outra tática. Ele passou as últimas semanas com foco na preparação física depois de passar por um tratamento com o uso de corticoides.

O jogador foi preservado dos jogos do Peixe no período por causa do risco de ser flagrado no exame antidoping.

Enquanto Mayke e reservas treinaram com bola, titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia e voltam ao gramado ainda nesta quinta-feira.

O meio-campista Gabriel Menino permaneceu na parte interna do CT, em tratamento com os fisioterapeutas.

O duelo contra o Fluminense está marcado para o domingo (19), às 16h, na Vila Belmiro, e é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Com informações do ge