Melhor Estudante de Votuporanga 2024 distribui mais de 400 mil em prêmios

O bem mais valioso que os melhores estudantes foram contemplados são as bolsas de estudos do Colégio Unifev, Escola Dinâmica, Piconzé Anglo e Passo a Passo. Também foram distribuídos presentes entre as escolas e alunos

Em sua 22a Edição o concurso ‘O Melhor Estudante de Votuporanga’, organizado pelo Rotary Club 8 de Agosto alcançou cifras de mais de R$400 mil em prêmios. O calculo foi anunciado durante a cerimonia de entrega das bolsas de estudos no último dia 11 (segunda-feira) no Centro de Eventos jornalista Nelson Camargo.

Com a casa lotada, coube ao presidente do Rotary 8 de Agosto, Marcelo José Madrid, liderar os trabalhos e ao grande incentivador do concurso Marquinhos Dóres, comandar o sorteio e animar, o que já se tornou uma festa.

Com a presença de diversas autoridades como a Dirigente Regional de Ensino do Município e presidente de honra do concurso, Marcelaine de Oliveira Ferreira, do Reitor da Unifev Dr. Osvaldo Gastaldon, do Diretor presidente da Unifev Dr. Celso Vasconcelos, do presidente da Câmara, Daniel David, da secretaria da Cultura Janaina Silva, do vice prefeito eleito Luiz Torrinha, do secretario municipal de Educação, Marcelo Batista, da Secretária Municipal da Administração Andrea Thomé, integrantes do Rotary, diretores de escolas, alunos e imprensa.

O concurso tem como objetivo: reconhecer, valorizar, incentivar e premiar os grandes talentos da escola pública da nossa cidade. Participaram os alunos de 9º ano regularmente matriculados e frequentando umas das escolas públicas estaduais de Votuporanga: Cícero Barbosa Lima Jr, Orozimbo Furtado Filho, Uzenir Coelho Zeitune, Juraci Lima Lupo, Sebastião Almeida Oliveira, Maria Nívea Costa P. Freitas, Esmeralda Sanches da Rocha, Dr José Manoel Lobo, Enny Tereza Longo Fracaro e Sarah Arnold Barbosa.

Na cerimonia, da qual doi denominada “Reunião Festiva de Rotary”, como acontece costumeiramente existiu o “Momento de Reflexão” que foi elaborado e lido pela esposa do presidente do Rotary, Maria Carolina Ferrari Sarkis Madrid, cujo texto transcrevemos nesta página.

Marcos Dores idealizador e coordenador do concurso falou sobre a importancia do concurso. A cada ano é uma nova emoção para a gente, são emoções que se renovam, porque a gente entende cada vez mais a importância do concurso, principalmente para valorizar os talentos da escola pública, que esse é o principal objetivo do Rotary 8 de Agosto, que é valorizar o estudante, o bom estudante da escola pública, e como tem talentos na escola pública!

A prova foi realizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), instituição que coube também escolher os melhores alunos.

“A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo”

(Maria Carolina Ferrari Sarkis Madrid)

Essa é uma das frases mais relevantes deixadas como legado para a humanidade por Nelson Mandela, um importante líder africano entre os anos de 1994 a 1999, que dedicou sua vida à defesa dos direitos humanos e à igualdade racial.

O seu significado nos convida a refletir sobre o papel fundamental da educação na transformação social. Ao comparar a educação a uma “arma poderosa”, Mandela destaca que o verdadeiro poder para mudar o mundo não reside na força, mas no conhecimento, na conscientização e na capacidade de transformar a realidade.

Vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1993, Mandela viveu e lutou por uma realidade onde a educação fosse acessível a todos, acreditando que uma sociedade educada é uma sociedade forte, consciente de seus direitos e capaz de lutar por eles.

Sua visão nos inspira a reconhecer que, ao investir em educação, estamos investindo na construção de um mundo mais pacífico, inclusivo e próspero para todos.

Muito feliz será o momento em que esse princípio permear as decisões dos líderes mundiais, nos quais depositamos toda nossa esperança: de que a educação não é apenas um meio de ascensão pessoal, mas uma força coletiva com o enorme potencial de transformar o mundo em que vivemos!

Prêmios

As premiações (bolsas de estudos) foram entregues aos 7 (sete) primeiros colocados que ganharam Bolsas de Estudos do Colégio Unifev, Escola Dinamica, Passo a Passo e Piconzé Anglo, aos demais foram entregues presentes ofertados pelo comercio local. O Diário de Votuporanga, como tradição premia dois estudantes com um ano de assinatura gratuita.

No evento, que contou com muita musica, teve também uma apresentação de professores de academias de ginasticas que esquentaram a galera no início da festa.

Durante a premiação, conforme Marquinhos Dores ia chamando os contemplados era visivel a alegria e orgulho dos pais, e tambem dos colegas que gritavam em coro.

O concurso que começou as 19h30, foi até às 22h30 e ficou a promessa de uma participação maciça para a edição 23a que acontecerá em 2025.

A seguir os nomes dos campeões.

1º LUGAR – LUIZ FELIPE ALVES, pais RENATO E ILMA, EE SEBASTIÃO ALMEIDA OLIVEIRA, Diretora: ROSELENE, TROFÉU PARA O ESTUDANTE, RELÓGIO, 3 CAMISETAS-UNIFORME (ART COTTON – SIDNEI) e BOLSA DE ESTUDO 100% – ENSINO MÉDIO-PICONZÉ- ANGLO

1º LUGAR – MANUELLE FERNANDES DOS SANTOS (Pais: EMERSON E MARIA DE FÁTIMA) EE PROFA. SARAH ARNOLDI BARBOSA Diretora: JUSSARA – TROFÉU PARA O ESTUDANTE – RELÓGIO – 3 CAMISETAS-UNIFORME – ART COTTON-SIDNEI – BOLSA DE ESTUDO 100% – ENSINO MÉDIO-UNIFEV

1º LUGAR – KAUÊ MARTINEZ PEREIRA – (Pais: VINICIUS E YASMIN) EE JURACI LIMA LUPO – Diretora: DÉBORA – TROFÉU PARA O ESTUDANTE – RELÓGIO – 3 CAMISETAS-UNIFORME (ART COTTON – SIDNEI) – BOLSA DE ESTUDO 100% – ENSINO MÉDIO – DINÂMICA.

1º LUGAR – BRENDHA VITÓRIA DEL ARMELINO DE CARVALHO (Pais: JORGE LUIS E HELIZANDRA) EE Profa. JURACI LIMA LUPO Diretora: DÉBORA – TROFÉU PARA O ESTUDANTE – RELÓGIO – 3 CAMISETAS-UNIFORME (ART COTTON – SIDNEI) – BOLSA DE ESTUDO 100% – ENSINO MÉDIO-PASSO A PASSO.

1º LUGAR – RAUL DE ALEXANDRE SIQUEIRA (Pais: DIEGO E RITA DE CÁSSIA) EE PROFA MARIA NÍVEA – Diretora: RODRIGO – TROFÉU PARA O ESTUDANTE – RELÓGIO – 3 CAMISETAS-UNIFORME (ART COTTON – SIDNEI) – BOLSA DE ESTUDO 100% – ENSINO MÉDIO-UNIFEV

1º LUGAR – Gabriel Yamaguti de Carvalho – Pais: (Rulian e Bruna)

EE PROF. CÍCERO BARBOSA LIMA JR Diretor: JOSÉ AP. DURAN NETTO – TROFÉU PARA O ESTUDANTE – RELÓGIO – 3 CAMISETAS-UNIFORME (ART COTTON – SIDNEI) – BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL – UNIFEV

1º LUGAR – CAIO DA SILVA LARANJEIRAS (Pais: Leandro e Camila) EE SARAH ARNOLDI BARBOSA – Diretora: JUSSARA – TROFÉU PARA O ESTUDANTE – RELÓGIO – 3 CAMISETAS-UNIFORME (ART COTTON – SIDNEI) – BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL – UNIFEV

2º LUGAR – HELOISA DE LIMA BOMBONATO WAITEMAN (Pais: SÉRGIO E ELIZABETH) EE Profª SARAH ARNOLDI BARBOSA – Diretora: JUSSARA – TROFÉU PARA O ESTUDANTE – BOLSA CURSO DE INGLÊS – UZE IDIOMAS (Jéssica) – BOLSA NATAÇÃO OU HIDROGINÁSTICA – NADO LIVRE – MOCHILA – LETS TENNYS.

3º LUGAR – NICHOLAS MACIEL CAFFER

(Pais: JONAS E RACHEL), EE Prof. OROZIMBO Furtado Filho, Diretora: LUCIMAR – TROFÉU PARA O ESTUDANTE – BOLSA NATAÇÃO OU HIDROGINÁSTICA – NADO LIVRE – CAMISETA LETS TENNYS.

4º LUGAR – KAUAN SANTOS MINTO (Pais: Adriano e Andreia) EE Profa. SARAH ARNOLDI BARBOSA Diretora: JUSSARA – TROFÉU PARA O ESTUDANTE – BOLSA NATAÇÃO OU HIDROGINÁSTICA NADO LIVRE – ELETRO SOM – FONE DE OUVIDO