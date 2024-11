Acidentes deixam três mortos em rodovias da região

Batidas foram registradas em Rio Preto, Mirassol e Palmeira D’Oeste nesta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República.

Três pessoas morreram em acidentes nas rodovias da região de São José do Rio Preto (SP) nesta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República.

Em Rio Preto, o motorista de um carro bateu de frente com um caminhão carregado com milho ao tentar fazer uma ultrapassagem na BR-153. Ele não resistiu aos ferimentos.

Já em Mirassol (SP), um motociclista bateu na traseira de um caminhão, caiu na pista e acabou atropelado por outro caminhão, na Rodovia Washington Luís.

Outro acidente entre moto e caminhão foi registrado em Palmeira D’Oeste (SP). Um jovem de 24 anos seguia com a motocicleta pela Rodovia Euphly Jales quando bateu de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário.

Ele morreu no local. O passageiro da moto teve ferimentos graves e foi levado para a Santa Casa de Jales (SP). Não há atualizações sobre o estado de saúde dele.