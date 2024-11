Músico votuporanguense lança álbum

Amadeu Álamo é músico há 18 anos e acaba de lançar o seu primeiro disco. “Ensaio Para o Fim do Mundo” tem 12 faixas e pode ser ouvido nas plataformas de streaming de música

A capa do álbum “Ensaio Para o Fim do Mundo” foi desenvolvida pelo escritor e artista plástico Alan Porto Viera e faz uma crítica ao universo tecnológico das redes sociais. (foto perfil pessoal Instagram)

@leidiane_vicente

A música pode ser transformadora, tanto para quem a compõe quanto aos que vão ouvir. Ela tem esse poder de converter simples momentos em grandes recordações, desde que a trilha sonora seja escolhida a dedo.

E foi acreditando nisso, que o músico votuporanguense Amadeu Álamo resolveu convocar uma galera de peso para compor o seu primeiro álbum titulado de “Ensaio Para o Fim do Mundo”.

“Esse título coloquei para simbolizar a visão apocalíptica que tenho do mundo atual. Onde as pessoas se apegam mais a uma tela do que seus próprios parentes, amigos e amores, e se esquecem que a vida está lá fora”, explica ele sobre a escolha do nome.

Com 12 faixas escritas por Amadeu em parceria com o escritor e artista plástico Alan Porto Viera, o disco propõe algumas críticas ao universo das redes sociais e baladas românticas com traições e desilusões amorosas. Tudo ao ritmo de muitos solos de guitarra inspirados em décadas passadas.

“O álbum traz consigo a estética dos anos 1970, tendo como influência Led Zeppelin, The Beatles, Jimi Hendrix e talvez um pouco dos anos 1980”, demarca o músico sobre suas intenções.

A construção de “Ensaio Para o Fim do Mundo” começou em abril de 2023 quando o músico selecionou discografias de 1950 a 1990 para serem um norte nas composições. Desde então, compôs, juntamente com Alan, diariamente, até ter 25 músicas.

Delas, selecionou as 12 preferidas para fazer parte do projeto. Somente em janeiro, deste ano, ele e os outros músicos começaram a gravar o álbum, lançado em setembro.

Em formato totalmente analógico, o estúdio para Amadeu concretizar o seu sonho foi o Forest Lab, em Petrópolis, Rio de Janeiro, onde a banda Detonautas Roque Clube tem recordações de gravações.

“Escolhi gravar com o Lisciel Franco porque ele foi a pessoa que me fez enxergar que tinha algo de errado com a música atual. Que gravar de uma maneira real e verdadeira era a chave para não só passar sua ideia, mas também influenciar novas gerações de músicos a tocarem de maneira real, sem depender de um computador ou plug-in”, declara o músico sobre a sua preferência.

Pensando em uma possível turnê, para divulgação de seu som, mas com o pé no exterior, ele conta sobre seus planos para o futuro: “Vim para Galway, Irlanda, para evoluir como pessoa, músico, compositor e cantor. Não acredito que voltarei tão cedo ao Brasil, mas a vida é sempre um mistério”, diz Álamo sobre a escolha de ter adiado a divulgação do álbum pós-lançamento.

Para quem quiser transformar alguns momentos da vida com uma trilha sonora envolvente, o disco “Ensaio Para o Fim do Mundo” está disponível nas plataformas de streaming de música. É só dar o play.

Músicos que participaram do projeto

Amadeu Álamo: vocalista e guitarrista;

Lucas Marques: baixista e backing vocal;

Gabriel de Andrade: guitarrista e vocalista;

Eduardo Pessota: baterista;

Ademir Valdambrini: Tecladista.