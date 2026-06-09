8ª Conferência Municipal de Saúde será realizada no dia 16 de junho 

Evento no Senac Votuporanga reunirá usuários, trabalhadores e gestores para debater propostas voltadas ao fortalecimento do SUS e eleger delegados para etapa macrorregional.

Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), trabalhadores da saúde, gestores e representantes da sociedade civil terão a oportunidade de contribuir com a construção das políticas públicas do município durante a 8ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada no dia 16 de junho, das 8h às 17h, no Senac Votuporanga.

Promovido pelo Conselho Municipal de Saúde, com apoio da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, o evento terá como tema central “Saúde, Democracia, Soberania e SUS: cuidar do povo é cuidar do Brasil” e reunirá participantes para discutir propostas e diretrizes voltadas ao aprimoramento da saúde pública.

Durante o encontro, os participantes irão debater quatro eixos temáticos: Democracia, saúde como direito e soberania; Financiamento adequado do Sistema Único de Saúde (SUS); Enfrentamento das emergências climáticas e justiça socioambiental; e Organização do cuidado e gestão do sistema de saúde. As discussões subsidiarão a elaboração de propostas que serão encaminhadas para as próximas etapas de debate da saúde pública.

A programação terá início às 8h com o credenciamento dos participantes. Na sequência, será realizada a solenidade de abertura, seguida da palestra magna conduzida pelo Dr. Antônio Caldeira, médico geriatra e professor universitário. No período da tarde, os participantes serão divididos em grupos temáticos para discussão dos eixos propostos e elaboração das diretrizes que serão apresentadas na plenária final.

Além das discussões, a conferência também elegerá os delegados que representarão o município na etapa macrorregional, contribuindo para a construção das propostas estaduais e nacionais voltadas à área da saúde.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destacou a importância da participação da comunidade no processo de construção das políticas públicas: “A Conferência Municipal de Saúde é um espaço de diálogo e escuta que permite reunir diferentes perspectivas para fortalecer o SUS e aprimorar os serviços oferecidos à população. A participação dos usuários, trabalhadores e gestores é essencial para a construção de propostas que atendam às necessidades da nossa realidade local.”

As inscrições para a 8ª Conferência Municipal de Saúde já estão abertas e podem ser realizadas no site da Prefeitura de Votuporanga, pelo link www.votuporanga.sp.gov.br/8–conferencia-municipal-de-saude