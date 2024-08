Votuporanguense bate Francana fora de casa

CAV precisará de um empate em casa para se classificar às quartas de final; jogo de hoje teve dois penaltis

O Votuporanguense saiu em vantagem e venceu a Francana por 2 a 1, na partida de ida das oitavas da final da Copa Paulista. Luizão e Bady fizeram os gols do triunfo do CAV fora de casa, no jogo da manhã deste domingo no estádio José Lancha Filho, em Franca. Pedro Policarpo marcou para a Veterana, no duelo que teve dois pênaltis.

Não há vantagem de resultados iguais no mata-mata. Se a Francana vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga às quartas de final será nos pênaltis. A Pantera joga por um simples empate em casa para avançar.

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

O jogo

O placar foi inaugurado aos 20 minutos do primeiro tempo. Na jogada ensaiada na cobrança de falta, Luizão subiu no terceiro andar e testou firme para fazer 1 a 0 para o Votuporanguense.

O CAV passou a administrar a vantagem e praticamente não foi ameaçado pela Francana até o fim da etapa inicial.

No segundo tempo, a Veterana foi em busca do empate e conseguiu um pênalti a seu favor, aos 15 minutos. Na cobrança de falta, a bola bateu no braço de Rapchan e o árbitro marcou a infração. Pedro Policarpo cobrou o pênalti, deslocou o goleiro e empatou o jogo.

Logo em seguida, aos 17, a Francana teve uma chance incrível para virar o marcador. Em um contra-ataque rápido, a bola chegou limpa nos pés de Gabriel Corrêa, que sozinho e a um passo do gol, conseguiu perder um gol inacreditável. Na possibilidade de chutar com a perna direita, ele tentou com a canhota e finalizou para fora.

Os donos da casa não aproveitaram e foram punidos logo depois. Aos 23 minutos, Hugo foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti para o Votuporanguense. Bady cobrou no meio e recolocou a Pantera em vantagem.

Aos 47 minutos do segundo tempo, a Veterana quase empatou. Riquelme bateu a falta com precisão e a bola bateu na trave e nas costas do goleiro do CAV. Essa foi a última chance dos donos da casa que não conseguiram evitar a derrota por 2 a 1. (GE)