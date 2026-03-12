4º Leilão de Gado de Parisi arrecada mais de R$ 75 mil em prol do Hospital de Base de Rio Preto

O Leilão de Gado, realizado desde 2019 e já consolidado como tradição no município, já arrecadou mais de R$ 440 mil para a instituição, incluindo o valor obtido na edição de 2025.

Realizado pela quarta vez no município, o Leilão de Gado de Parisi/SP, que aconteceu no dia 7 de dezembro de 2025, arrecadou R$ 75.829,50, valor destinado aos atendimentos do Hospital de Base e de todo o Complexo Funfarme, instituição referência em saúde para a população parisiense.

Na manhã desta quarta-feira (11.mar), a equipe organizadora, composta pela secretária de Saúde, Marli Donizete da Silva, e pelos voluntários Pedro Trento e Alziro Pereira, esteve na diretoria do complexo para realizar a entrega simbólica do valor arrecadado. Eles foram recebidos pelo diretor executivo da fundação, Dr. Horácio Ramalho.

Localizada a 97 km de São José do Rio Preto, Parisi tem como principais atividades econômicas a pecuária e o cultivo de cana-de-açúcar. Com uma população estimada em 3.030 habitantes, o município contabilizou, em 2025, 2.146 atendimentos ambulatoriais e de emergência, 92 internações, 134 cirurgias e 423 atendimentos oncológicos no Complexo Funfarme.

O Leilão de Gado, realizado desde 2019 e já consolidado como tradição no município, já arrecadou mais de R$ 440 mil para a instituição, incluindo o valor obtido na edição de 2025.

O diretor executivo da Funfarme, Dr. Horácio Ramalho, agradeceu mais uma vez o empenho da população. “Agradecemos novamente o apoio da cidade de Parisi. Como gosto de dizer, essa contribuição vai muito além do valor financeiro: é o reconhecimento do atendimento de qualidade que buscamos oferecer sempre. Muito obrigado”, comentou.

A secretária de Saúde de Parisi, Marli Donizete da Silva, destacou que o sentimento de poder contribuir com o hospital mais uma vez é de gratidão. “O Hospital de Base é referência não apenas para a nossa cidade, mas para toda a região. Poder contribuir de alguma forma é muito gratificante”, afirmou.

“Tudo o que pudermos continuar fazendo pelo hospital, faremos. Sabemos o quanto o HB é importante para a população e que, em algum momento, podemos precisar de seus serviços. Por isso, sempre contribuímos da forma que podemos”, complementaram os voluntários Pedro Trento e Alziro Pereira.

O Hospital de Base, referência em atendimentos de alta complexidade, integra o complexo de saúde da Funfarme, ao lado do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), do Hemocentro e de outras unidades, oferecendo atendimento humanizado e de excelência a pacientes de São José do Rio Preto e de toda a região.