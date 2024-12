3ª edição do Natal Unifev – Venha sonhar com a gente encantou com seu acender das luzes

Com direito a música, Papai Noel, pipoca, algodão-doce e muito mais, a celebração marcou o início do período natalino na Instituição.

Por meio do Núcleo de Cultura e Artes (NCA), a Unifev deu início ao seu tradicional Natal Unifev – Venha sonhar com a gente. Na noite da última sexta-feira (29.nov), na Cidade Universitária, foram acesas as luzes de natal em meio a uma multidão de pessoas, momento que se tornou um marco da festividade.

Estiveram presentes o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, acompanhado de seu vice-diretor, Flávio Augusto Pastôre; o diretor 2° tesoureiro, Aires Fernando Cruz Francelino; o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a coordenadora do Núcleo de Cultura e Arte da Unifev (NCA), Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp; o representante do deputado estadual Carlão Pignatai, Osvaldo Carvalho; o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, acompanhado de sua esposa e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Cristina da Silva; o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David; a presidente da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Natália De Haro; coordenadores e professores; supervisores e colaboradores; e a comunidade local.

A abertura oficial encantou o público com uma programação repleta de magia e diversão. Depois de uma carreata iluminada que atravessou a cidade, o Papai Noel chegou com todo seu carisma e encantou crianças e adultos de todas as idades. A recepção foi ao som da Banda Musical Zequinha de Abreu.

O evento contou ainda com diversas atrações como brinquedos, espaços instagramáveis e a distribuição gratuita de algodão doce e pipoca, proporcionando momentos felizes para toda a família, além de apresentações encantadoras do Coral Unifev e do Coral e Ginástica Acrobática do Colégio Unifev.

Para Gastaldon, a oportunidade evidenciou a presença das atividades culturais nos ambientes escolares e acadêmicos. “Nossos alunos se preparam por um longo período para as comemorações de fim de ano. Ao se apresentarem eles demonstraram suas habilidades artísticas e também vivenciam a emoção de compartilhar cultura e talento com a comunidade. É um momento de celebração que reforça a importância da arte na formação integral dos estudantes”, explicou.

Segundo Vasconcelos, a celebração não poderia ter sido melhor. “Tivemos algumas preocupações em relação ao clima, mas ainda bem que este evento aconteceu. A noite foi linda, com atrações para a família toda criar memórias felizes. Agora sim o Natal chegou”, concluiu.

A decoração ficará à disposição da população até a data de 6 de janeiro. A Cidade Universitária fica na Av. Nasser Marão, 3069 – Parque Industrial I.