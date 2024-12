Mulher morre e outra fica ferida em acidente no centro de Votuporanga 

A colisão entre carro e micro-ônibus ocorreu no cruzamento entre a Rua das Bandeiras e a Goiás. Fátima Ruiz, de 69 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Uma mulher de 69 anos morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente envolvendo um carro e um micro-ônibus da Prefeitura de Paulo de Faria/SP, na noite do último sábado (30.nov), no cruzamento das ruas das Bandeiras com a Goiás, no centro de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, as duas vítimas seguiam em um veículo Fiat/Pálio, de cor cinza, pela Rua das Bandeiras, quando, por motivos a serem esclarecidos, no cruzamento onde existe um semáforo, foram atingidas pelo micro-ônibus, que trafegava pela Rua Goiás. Com a violência do impacto, o carro foi arrastado e os quatro pneus estouraram e por pouco o veículo não tombou.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para resgatar as vítimas, uma vez que a condutora ficou retirada no veículo e com ferimentos graves. A passageira do carro também ficou ferida e apresentava confusão mental, não conseguindo se recordar do acidente.

As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, no entanto, Fátima Ruiz não resistiu aos ferimentos e faleceu. O estado de saúde da passageira não foi atualizado.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada e periciou o local para apontar as possíveis causas e circunstâncias do acidente.

Fátima residia no bairro Vila Nova, em Votuporanga. Ela era viúva e deixou os filhos: Gustavo, Isabel e Fábio; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

