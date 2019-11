Ciclista que sofreu acidente em Votuporanga morre após ficar 38 dias internado no HB

Um auxiliar administrativo de 39 anos, que estava internado há 38 dias no Hospital de Base (HB) de Rio Preto após sofrer um acidente grave com uma bicicleta elétrica em Votuporanga, não resistiu e morreu na madrugada desta quarta-feira (6).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Adalberto Lopes de Oliveira sofreu o acidente no dia 29 de setembro e apresentou perda de consciência. De acordo com a polícia, a vítima, que morava em Votuporanga, bateu com a bicicleta elétrica contra a porta de um carro, que foi aberta repentinamente pelo motorista. Ele sofreu traumatismo craniano.

O corpo de Adalberto está sendo velado desde às 13h desta quarta-feira, na Igreja Assembleia de Deus. O enterro está previsto para às 9h desta quinta-feira (7), no cemitério Jardim das Flores, em Votuporanga.