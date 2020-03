2 X 1 – Audax vence Votuporanguense de virada

Sexta derrota mantém CAV na lanterna do campeonato estadual.

O Audax venceu o Votuporanguense de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O duelo foi válido pela 10ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time de Osasco entra no G-8 e o CAV permanece na lanterna da competição.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Misael roubou a bola na esquerda, arrancou, e fez um cruzamento na medida para Pedro Bortoluzo, que subiu sozinho e cabeceou para o gol, abrindo o placar para o CAV.

No segundo tempo, aos 22 minutos, Fábio recebeu na esquerda, dentro da área, e fez o cruzamento na segunda trave para Denilson, que devolveu de cabeça para a pequena área. Henry subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o gol, empatando a partida para o Audax. Aos 33 minutos, a zaga do Votuporanguense saiu jogando errado, Denilson ficou com a bola e tocou para Jefferson fazer o gol e decretar a vitória do Audax, em Votuporanga.

Com a vitória, o Audax subiu para a sexta posição com 13 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado até o final da rodada. O Votuporanguense permanece na lanterna da competição com seis pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Na 11ª rodada, o Votuporanguense visita o São Bento, no próximo domingo, às 10h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.