1º Votuporanga Open New Solar de Beach Tennis começa nesta quinta-feira  

Evento ocorre de 26 a 29 de março nas quadras de areia do Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho” e deve reunir competidores em 13 categorias, distribuindo mais de R$ 34 mil em premiações.

Votuporanga se prepara para receber um grande evento esportivo que promete movimentar atletas e amantes do Beach Tennis de toda a região.

A partir desta quinta-feira (26) e até o próximo domingo (29), será realizado o 1º Votuporanga Open New Solar de Beach Tennis nas quadras de areia do Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, reunindo competidores em 13 categorias e distribuindo mais de R$ 34 mil em premiações. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Nesta quinta e na sexta-feira, o evento será das 18h às 22h. No sábado, o campeonato será realizado das 8h às 22h e no domingo, das 8h às 17h.

Com estrutura preparada para receber competidores e público, o torneio promete alto nível técnico e partidas emocionantes ao longo dos quatro dias de disputa, contribuindo para o crescimento do Beach Tennis em Votuporanga e em toda a região.

O evento também deve movimentar o cenário esportivo local, reunindo atletas, familiares e público interessado na prática desta modalidade esportiva, que tem conquistado cada vez mais adeptos.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na LetzPlay por meio do link: https://letzplay.me/votuporangaopen/tourneys/51734