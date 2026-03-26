Influenza: campanha de vacinação acontece neste sábado

Todas as unidades estarão abertas das 8h às 16h para imunização dos grupos prioritários.

Começa neste sábado (28.mar) a campanha de vacinação contra a Influenza em Votuporanga. A data marca o início de mobilização à prevenção em todas as Unidades de Saúde do município, que estarão abertas das 8h às 16h, para ampliar o acesso da população à vacina.

A ação tem como objetivo proteger os grupos mais vulneráveis contra as complicações causadas pelo vírus da gripe, reduzindo internações e óbitos, especialmente nos períodos de maior circulação viral.

Neste primeiro momento, a vacinação será destinada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos com 60 anos ou mais, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores e profissionais da educação, integrantes das forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, profissionais dos Correios, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, além de adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas.

Também poderão se vacinar pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Nesses casos, é necessário verificar junto à unidade de saúde se a condição está contemplada na campanha e apresentar documentação comprobatória.

Para receber a dose, é importante apresentar documento pessoal e, quando necessário, comprovante de vínculo profissional ou laudo médico.

A secretária da Pasta, Ivonete Félix do Nascimento, reforça a importância da ação. “A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir complicações da gripe. O horário especial no sábado, é também para facilitar o acesso, especialmente para quem não consegue ir durante a semana, e nossas equipes estarão preparadas para atender a população com qualidade e segurança”.

Para mais informações basta procurar o Consultório Municipal mais próximo à sua residência ou na Secretaria da Saúde pelo (17) 3405-9787.