1º Simpósio da Searvo reúne especialistas para discutir Licenciamento Ambiental

Aconteceu ontem na sede da Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga) o 1º Simpósio Searvo, evento que reuniu engenheiros e estudantes para discutir o tema “Licenciamento Ambiental”.

O presidente da entidade, engenheiro Mamed Abou Dehn Júnior, disse que o evento foi patrocinado pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo). “Hoje trouxemos aqui engenheiros, estudantes, pessoas ligadas à área para se atualizarem, absorverem subsídio para poder trabalhar e consequentemente trazer para a sociedade uma proteção por meio do ensinamento”, explicou.

O engenheiro Ambiental Marcelo Marin Zeitune, esteve no evento representando a SAEV Ambiental. “Por sermos um órgão ambiental municipal nós também procuramos estar na vanguarda do que está acontecendo com relação ao meio ambiente no estado de São Paulo e aproveitamos para parabenizar a Searvo pela iniciativa e pelo nível de conhecimento da área pelos palestrantes”, disse.

O gerente da agencia ambiental da Cetesb de Votuporanga, Cristiano Ricardo Mateus, disse achar louvável a iniciativa da Searvo em reunir profissionais pra tratar de um assunto tão importante nos dias de hoje para esclarecer aos profissionais da região sobre o acompanhamento nos processos de licenciamento ambiental .

O evento que se estendeu durante todo dia de ontem pode contar com palestrantes como: do Eng. Civil e Produção, Mamede Abou Dehn Júnior (Presidente da SEARVO); Eng. Gumercindo Ferreira (Superintendente de Colegiado CREA/SP); Eng. Ambiental Guilherme Del Nero Fiorellini (Inspetor Chefe da C.A.F. Piracaia), que falou sobre licenciamento ambiental e o novo macro regulatório; do Dr. em Economia Bruno Pulga e do Cientista Político Walter Bittar, que discorreu sobre o tema “A engenharia no cenário político nacional”.