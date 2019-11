Luciano Hang inaugura placa do “Atrasômetro”

Vestido de “Capitão Brasil”, com direito a fantasia de super-herói, o empresário Luciano Hang inaugurou a primeira placa do “Atrasômetro na cidade de Rio Grande (RS), na tarde do ultimo dia 31. Levantando questões como a geração de emprego e renda e a burocracia, Hang fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, criticando a demora de 150 dias para a liberação do alvará de construção no município gaúcho.

Nas próximas semanas, Luciano Hang inaugurará a placa do “Atrasômetro” em mais cidades.

“A placa é o certificado de incompetência do serviço público e representa a dificuldade que o empresário encontra no Brasil para crescer e gerar empregos para a população”, declara o empresário.

Hang acrescenta que o órgão responsável pela liberação do alvará em Rio Grande, o DAER (Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem) não está nem aí para a população desempregada. “Sentou em cima do projeto, não tem pressa. Em Rio Grande, a obra está comprada, está tudo pronto para iniciar a construção da filial de 30 mil metros quadrados, que poderia ser entregue em até 90 dias. Agora, com as obras atrasadas, eu não posso garantir a abertura da unidade ainda este ano. A loja em Rio Grande vai ficar para 2020, 2021 ou até 2022”, declara.

O personagem “Capitão Brasil”, segundo o empresário, vai defender o povo contra o excesso de carimbo e licenças e a demora na aprovação dos projetos, que possibilitam o crescimento e o desenvolvimento do Brasil.

“Para ter uma noção do quanto precisamos de emprego e do quanto a população quer trabalhar, o vídeo que eu gravei alcançou mais de um milhão de pessoas, teve 13 mil comentários e 11 mil compartilhamentos”, finaliza Hang.