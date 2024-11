Dudu recebe elogios no Palmeiras e entra na briga por vaga de titular 

Atacante teve papel importante na vitória contra o Grêmio e pode ganhar uma chance no time diante da má fase de Felipe Anderson, além da suspensão de Estêvão contra o Bahia.

Quando o Palmeiras empilhava chances contra o Grêmio e não conseguia o gol, a torcida no Allianz Parque puxou o grito: “Dudu Guerreiro”. O camisa 7, então, saiu do banco de reservas e foi peça importante no triunfo por 1 a 0, que fez a diferença para o Botafogo cair a quatro pontos.

Ainda coadjuvante nesta temporada depois de voltar da cirurgia que sofreu no joelho direito, o ídolo da torcida alviverde pode ser uma novidade na equipe para o jogo do dia 20, contra o Bahia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira colocou Dudu em campo na última sexta-feira aos 16 minutos do segundo tempo. Ele substituiu Felipe Anderson, bastante vaiado pela torcida, e fez a jogada que gerou o rebote para Estêvão marcar o gol da vitória.

“Fico feliz de o Dudu entrar bem ali, ele tem melhorado muito os níveis de força, está ajudando, seja 30 minutos contra o Corinthians, hoje (sexta) outros tantos”, exaltou o treinador.

Jogador mais longevo do elenco do Palmeiras com 459 jogos, o camisa 7 tem futuro ainda incerto e sua utilização nesta reta final de Brasileirão terá papel importante na definição de onde jogará em 2025.

Com 16 exibições no ano, Dudu foi titular em apenas três, sendo que iniciou um jogo pela última vez em 4 de agosto. Depois disso, chegou a ficar afastado para melhorar seus índices físicos, como consequência de dores que relatara na panturrilha.

A chance de ser titular contra o Bahia se dá por conta da suspensão de Estêvão. Sem o camisa 41, o técnico tem como opções em relação ao último jogo: recolocar López entre os titulares e deslocar Rony para o lado do campo, ou usar Dudu.

Abel pode fazer até mais trocas, caso entenda que seja o momento de colocar Felipe Anderson no banco. Principal reforço da temporada, o camisa 9 tem tido desempenho tímido e recebeu críticas da torcida na última sexta.

Destaque na Lazio, da Itália, como ponta direita, Felipe joga como ponta esquerda no Palmeiras.

Ainda que o meia-atacante tenha dito que prefere jogar neste lado, o treinador concorda que ele poderia render mais se repetisse o posicionamento que tinha no futebol italiano. O problema é que esta é a posição de Estêvão, artilheiro do Brasileiro com 12 gols e maior destaque alviverde.

“(Felipe Anderson) É um jogador que chegou no meio do ano, vinha do futebol europeu, está se adaptando a uma realidade nova. Concordo, alguns de vocês falam que ele pode produzir mais na direita do que na esquerda, mas sabem quem temos na direita? Pronto. Ele sabe que neste momento precisamos dele ali”, resumiu.

Caso tente usar Felipe Anderson como na época da Lazio diante da ausência de Estêvão, Abel Ferreira pode então escalar Dudu na ponta esquerda, com Rony ou Flaco López no comando de ataque.

O técnico tem uma lista de desfalques para o jogo contra o Bahia e praticamente dez dias de preparação para o confronto. Por isso, evita dar pistas e apenas admite a possibilidade de Dudu começar jogando.

“Diz como treina e digo como joga (risos). Vamos ver, não sei, não posso já abrir o jogo, vamos ter tempo e é uma hipótese”, concluiu.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3