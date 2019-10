CAV confirma os primeiros reforços para 2020

O Votuporanguense acertou as primeiras contratações para a disputa da Série A2 do Paulista em 2020. Foram confirmados o zagueiro Lula, ex-Botafogo da Paraíba de 27 anos, que tem passagens ainda pela Ferroviária, Voloesporte e América Mineiro entre outros; o meia campo Reinaldo Dutra de 30 anos que chega do Ipiranga de Erexim, que jogou também pelo Cruzeiro e Pelotas, ambos do Rio Grande do Sul entre outros, além dos atacantes Alvinho do Água Santa de 27 anos, formado no Vasco e no currículo ainda São Caetano e São Bernardo e Sampaio Correia, entre outros e Tom, ex-Ferroviária e com passagens por Sertãozinho, Araraquara, Inter de Limeira e o próprio CAV em 2013.

As primeiras chegadas a agremiação agradaram o técnico alvinegro Marcelo Henrique. “Nós estamos pensando muito nesta nova formação da equipe. Estão sendo bem criteriosas as buscas, a direção está empenhada nisso, e os primeiros nomes já confirmados me agradaram bastante. Então acredito que nós começamos sim com bons nomes, posso dizer com o pé direito, como cita a gíria, porque são jogadores de qualidades”, comemora Marcelo.

A expectativa de fazer uma Série A 2 melhor do que a deste ano quando terminou na 13ª colocação entre 16 participantes continua. “A expectativa é sempre a melhor possível, então claro que dentro a nossa realidade estamos procurando peças aí que venham de encontro com a equipe, ou seja, jogadores com uma certa experiência e que tenham esse espirito de competição. Vai ser um time, e é desse perfil que a gente tem traçado para trazer essas novas contratações”, disse o técnico.

Marcelo Henrique afirmou que mais nomes de reforços estão para serem confirmados. “No decorrer desta semana eu acredito que vamos confirmar mais alguns nomes dentro deste perfil que a gente tem buscado”, promete o técnico.

Marcelo Henrique aos 42 anos tem história em Votuporanga, iniciou a carreira no Sub-20 do CAV em 2012 e conquistou o acesso do Clube da Série A3 para Série A2 em 2015. Depois de passagens por Olímpia, Vila Nova de Goiás, CRB de Alagoas, Criciúma e Ponte Preta, Marcelo teve o retorno ao Votuporanguense, quando foi anunciado no final do ultimo mês de agosto. A apresentação de maior parte do elenco e o inicio para a preparação para a temporada do ano que vem estão marcadas para o dia 15 de novembro.